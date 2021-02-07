Arıza: Mithat kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Mithat karakterini canlandıran Ali Rıza Kubilay kimdir?

Show TV'nin başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni toplayan Arıza dizisi büyük bir beğeni topluyor. Arıza oyuncuları merak ediliyor. Arıza: Mithat kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Mithat karakterini canlandıran Ali Rıza Kubilay kimdir?

Ali Rıza Kubilay'ın da kadrosunda yer aldığı Arıza dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Arıza: Mithat Tekinoğlu kimdir, gerçek adı nedir, nereli? Arıza: Mithat Tekinoğlu karakterini canlandıran Ali Rıza Kubilay kimdir? İşte detaylar haberimizde...

ARIZA: MURAT ERSOYLU GERÇEK ADI NEDİR?

Arıza dizisinde Mithat Tekinoğlu karakterini "Ali Rıza Kubilay" canlandırıyor. Ali Rıza Kubilay dizideki karakterinin adı "Mithat Tekinoğlu"dur.

ARIZA: MİTHAT TEKİNOĞLU KARAKTERİ KİMDİR?

Mithat 50'li yaşlarının ortalarında, eski bir bürokrattır. Haşmet, zamanında serserilerin elinden aldığı ve sevdiği bu delikanlıyı, eğitim hayatı boyunca yalnız bırakmamış, yoksul bir çocukluk geçiren Mithat da, Haşmet'in babacan tavrından oldukça etkilenip, genç yaşta onun etkisi altına girmiştir. Dışarıdan bakıldığında, bir mafya üyesi profilinden oldukça uzaktır Mithat. Aldığı eğitim, içerisinde yetiştiği bürokrasinin havasını taşır. Görenler onun tam bir İstanbul beyefendisi olduğunu düşünür.

Melek'le evlilikleri aşk evliliği olmasa da, zamanla birbirlerine alışırlar.

Haşmet'in ailesi katledildiğinde, Mithat elbet üzülmüştür ancak bir yandan da, artık sıranın ona geldiğini hissettiğinden, bir tarafı sevinmiştir. Ancak Haşmet, Mithat'ın bütün planlarını bozar ve yıllardır emek vererek kurduğu suç örgütünün yeni lideri olarak, Fuat'ı ilan eder. Bu gelişme, hem Mithat'ı, hem de ablasını kaybetmenin acısını, kocasının yeni lider olması ile bir nebze de olsa telafi edebileceğini düşünen Melek'i, sonsuz öfkelendirmiştir.

ALİ RIZA KUBİLAY KİMDİR?

15 Mart 1977 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara'da tamamladı. 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. 2003 yılında istanbul'a yerleşti. Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 2003/2004 Sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'da Zekai Müftüoğlu'nun yönettiği, Vüs'at O. Bener'in İpin Ucu adlı oyununda oyuncu olarak görev aldı. 2004 yılında Bakırköy Belediye Tiyatroları'na girdi. Bakırköy Belediye Tiyatroları kadrolu sanatçısıdır. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra birçok Televizyon, Sinema ve Seslendirme çalışmaları yapmaktadır.

DİZİLERİ

Arıza/ 2020

Kurşun/ 2019

Arkadaşlar İyidir/ 2016

Benim Adım Gültepe/ 2014

Keşanlı Ali Destanı/ 2012

Nazlı Yarim/ 2007

FİLMLER

Made In Europe/ 2007