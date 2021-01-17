Arıza 19. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arıza 18. bölüm canlı izle! Arıza oyuncuları kimlerdir? Konusu ne?

Arıza dizisi bu akşam 18. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Arıza oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki : Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte ayrıntılar...

Arıza yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci : Arıza 19. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 17. Bölümünde Fuat; Halide tarafından vurulduktan sonra, kritik durumu kimselere haber edilmeden, önce ameliyata ardından müşahede altına alınır. Halide'nin Burak'ın elinde olduğunu öğrenen Haşmet, son çareyi İhtiyar'ın huzuruna çıkmakta bulur. Ali Rıza dört koldan Halide'ye ulaşmaya çalışırken; Burak babasının yokluğunda durmak bilmez ve kendi saflarında olmayan herkese saldırılar düzenler. Bu saldırıların hedeflerinden biri de taksi durağı olur. Mithat ve Melek başlarına gelenlerden sonra yeni planlar yapmaya devam ederler.

ARIZA SON BÖLÜM İZLE...

ARIZA 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisinin 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ARIZA 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

ARIZA 18. BÖLÜMDE NE OLACAK? NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arıza 18. bölümde birbirinden heyecanlı sahneler yer alıyor. Arıza 18. bölüm bugün 17 Ocak Pazar günü 20:00 'da Show TV'de yayınlanacak.

ARIZA 18. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...