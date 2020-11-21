Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Kılıçdaroğlu'nun Çakıcı tarafından tehdit edilmesine ilişkin "Bu tehdit, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almış gibi görünse de aslında demokrasiye yapılmıştır. Tasvip edilecek tarafı yok" dedi.

Habertürk ekranlarında yaptığı açıklamalarda Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın yargılanma süreçlerine ilişkin yorumlarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir çıkış daha geldi.

"BU TEHDİT DEMOKRASİYE YAPILMIŞTIR"

Program çıkışında CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile karşılaşan Arınç, Alaattin Çakıcı'nın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mektubuyla ilgili "Bu tehdit, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almış gibi görünse de aslında demokrasiye yapılmıştır. Tasvip edilecek tarafı yok. Hem Meclis'e hem demokrasiye yapılmıştır. Meclis Başkanı'nın bu işe sahip çıkması lazım. Bir milletvekiline, bir siyasi parti liderine yapılmış tehdide sessiz kalmaması lazım" ifadelerini kullandı. Arınç, daha sonra Salıcı'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek kanaldan ayrıldı.

BAHÇELİ SAHİP ÇIKMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında açıklamada bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir" demişti.