Arıların yanına soyunarak girdi
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Arıların yanına soyunarak girdi

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

Arıların yanına soyunarak girdi Kahramanmaraşlı bal üreticisi yaşlı adam görenleri şaşırttı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gömleğini çıkarıp arılarını seven bal üreticisi yaşlı adam görenleri şaşırttı.

Arıların yanına soyunarak girdi

Kahramanmaraşlı bal üreticisi yaşlı adam görenleri şaşırttı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gömleğini çıkarıp arılarını seven bal üreticisi yaşlı adam görenleri şaşırttı.

İlçeye bağlı Acıelma mevkii Cennet Vadisinde 480 adet kovan ile bal üretimi yapan Mustafa Bilginç (67), arılarının yanına giderek gömleğini çıkardı. Arıların sokmasından çekinmeyen Bilginç, kovandan çıkardığı peteği eline alıp sevdi, "Arıdan korkma karıdan kork" dedi.

Peteği eline alarak arıları öptüğünü ve onları sevdiğini de söyleyen Bilginç, bölgede bal yetiştiriciliğinin önemli olduğunu ve birbirinden farklı bitkilerden faydalanan arıların kaliteli bal ürettiğini belirtti.

Arıların yanına soyunarak girdi
Arıların yanına soyunarak girdi
Arıların yanına soyunarak girdi
Arıların yanına soyunarak girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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