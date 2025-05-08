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Arif Kocabıyık olayı nedir? Arif Kocabıyık ne dedi?

Arif Kocabıyık olayı nedir? Arif Kocabıyık ne dedi?
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Hakkında açılan ve halen devam eden davaların ardından Arif Kocabıyık yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Kocabıyık'ın son açıklamaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Arif Kocabıyık olayı nedir? Arif Kocabıyık ne dedi? İşte ayrıntılar...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Arif Kocabıyık, bu kez farklı bir olayla dikkatleri üzerine çekti. Kocabıyık'ın son açıklamaları ve gündem olan sözleri, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. "Arif Kocabıyık ne dedi?" ve "Arif Kocabıyık olayı nedir?" soruları kısa sürede en çok merak edilen konular arasına girdi. İşte detaylar...

ARİF KOCABIYIK OLAYI NEDİR?

Arif Kocabıyık, 7 Mayıs 2025 tarihinde, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı bir yayın sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle Antalya'da gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kocabıyık'ın bu ifadeleri nedeniyle hakkında hukuki işlem başlatıldığı belirtildi.

Gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Kocabıyık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada çeşitli tartışmalara neden oldu.

Arif Kocabıyık ne dedi? Arif Kocabıyık olayı nedir?Arif Kocabıyık ne dedi

ARİF KOCABIYIK NE DEDİ?

Kocabıyık, daha önce de benzer nedenlerle gündeme gelmişti. 2019 yılında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait bir fotoğrafın altına "Timsah gözyaşları" yorumunu yazması üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açılmıştı. Ayrıca daha önce de benzer gerekçelerle yargılanan Arif Kocabıyık, 2021 yılında AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin şikâyeti üzerine yine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Arif Kocabıyık ne dedi? Arif Kocabıyık olayı nedir?Arif Kocabıyık olayı nedir

7 Mayıs'ta yaşanan tutuklama olayı, sosyal medyada farklı görüşleri beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar ifade özgürlüğü vurgusu yaparken, bazı kesimler Kocabıyık'ın söylemlerinin sınırları aştığını savundu. Olay, Twitter ve Instagram gibi platformlarda "#ArifKocabıyık" etiketiyle gündeme taşındı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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