Arıcılar bayram mesaisinde
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Arıcılar bayram mesaisinde

Arıcılar bayram mesaisinde Arıcı Süleyman Kırıcı: "Herkes evinde bayram kutluyor, biz arıların yanında çalışıyoruz" Arıcı Erdoğan Yıldız: "Arılarımızı geliştirip, güçlendirdikten sonra bal akımının daha iyi olduğu bölgelere gideceğiz" Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk...

25.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:56

Arıcılar bayram mesaisinde

Arıcı Süleyman Kırıcı:

"Herkes evinde bayram kutluyor, biz arıların yanında çalışıyoruz"

Arıcı Erdoğan Yıldız:

"Arılarımızı geliştirip, güçlendirdikten sonra bal akımının daha iyi olduğu bölgelere gideceğiz"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan arıcılar bayramın ikinci gününü kovanlarının başında arılarının bakımlarını yaparak geçirdi.

Ramazan Bayramı'nda Türkiye genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu çerçevede bazı meslek gurupları kısıtlamadan muaf tutuldu. Arıcılar kısıtlamadan muaf tutuldukları günlerde kovanlarının başında kalmaya devam etti. Yüksek rakımı ve zengin bitki çeşitliliği ile Afyonkarahisar, mayıs ayında sahil bölgelerinden çiçek balı ve polen üretimi için gelen gezici arıcılardan yoğun ilgi görüyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde kış aylarında çam balı sağımını yapan gezici arıcılar, arı popülasyonunu artırmanın yanı sıra çiçek balı ve polen üretimi için Afyonkarahisar'a geliyor. Kısıtlamadan muaf tutulan arıcılar kovalarının başında arılarının bakımlarını ve beslenmelerini gerçekleştiriyor.

"Herkes evinde bayram kutluyor, biz arıların yanında çalışıyoruz"

Arıcılık mesleğini dedesinden devralan Süleyman Kırıcı, bayramlarını kovanlarının başında çalışarak geçirdiklerini söyledi. Sokağa çıkma kısıtlamasından kendilerinin muaf tutulduğunu ifade eden Kırıcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arıcıları bu kısıtlamadan muaf tuttu. Rahat bir şekilde gelip arılarımızın bakımlarını yapıyoruz, işlerimiz iyi. Biraz soğuk hava var. Soğuklar geçtiğinde inşallah daha güzel olacak. Önümüzdeki günlerde çalı hasadı olacak. Nasip olursa polen alımına başlayacağız. Arıları yetiştirip bala götüreceğimiz günü bekliyoruz. Bu yıl polen üretimi normal olur diye düşünüyorum. Nasip olursa Muğla bölgesine gideceğiz. Muğlalı arkadaşlar buraya geliyor biz Muğla'ya gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel üretimlerimiz olacak. Millet evde bayramını yapıyor biz arıların yanında çalışıyoruz. İşimiz güzel severek yapıyoruz" dedi.

"Özenerek yapılacak bir iş"

Taşoluklu arıcı Erdoğan Yıldız dda, arıcılığın rahat bir meslek olduğunu ve özenerek yapılması gerektiğini söyledi. Her mesleğin kendine göre zorluklarının olduğunu işaret eden Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben bu işle severek uğraşıyorum. Afyonkarahisar'da rakım yüksek olduğu için arı burada güzel gelişiyor. Belki bal biraz az oluyor ama biz destekle arıyı yetiştiriyoruz. Bugünlerde kovanların bakımını yapılıyoruz. Petek bakımını yapıyoruz. Balı yoksa takviye yapıyoruz. Benim 330 arı kovanım var. Bu iş özenerek yapılması lazım çünkü her işin bir zorluğu var. Şuanda biz arıları geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Burada arıları güçlendiriyoruz. Koloniler güçlendikten sonra bala gireceğiz. Son gelen soğuk hava dalgası bizi biraz olumsuz etkiledi ama gene de çalışmalara devam ediyoruz. Arılarımız gelişip güçlendikten sonra bal akımının daha iyi olduğu bölgelere gideceğiz."

Arıcılar bayram mesaisinde

Kaynak: İHA

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