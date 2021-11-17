Arguvan'ın sorunları ele alındı

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde düzenlenen toplantıda, ilçenin sorunları ele alındı.

Vali Aydın Baruş, Arguvan ilçesi Kültür Merkezinde, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile yaptığı toplantıda ilçenin sorunlarını müzakere ederek çözümü yönünde görüşler aldı. Baruş, başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, yol, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı açılış konuşmasını yapan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, "Gerek yatırımların kontrolü gerek ilçemize ait sorunların çözümlenmesi yönünde yapılacak çalışmaların konuşulması sebebiyle bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizleri burada, Türkülerin Başkentinde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü ise yapmış olduğu konuşmasında, "İlçemizin sorunlarını konuşmak ve çözümlemek amacıyla burada bulunan Sayın Valimiz ve daire amirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Vali Aydın Baruş ise Arguvan'da çok büyük bir yatırımımız var. DSİ tarafından yapımı yaptırılan sona ermek üzere olan Yoncalı Barajımız. Bu yılsonu barajımızın tamamlanması öngörülüyor. Ardından 2022 yılında sulama projelerinin tamamlanması için çalışmalar yapılacak. Sulama projelerinin de sona ermesiyle birlikte yaklaşık 170.000 dönüm alan suya kavuşacak. Arguvan'ımız yeşillenecek, çiftçimiz kazanacak ve Arguvan'a dönüşler hızlanacak. Birkaç yıl sonra Arguvan'a geldiğimizde burayı yemyeşil göreceğiz" şeklinde konuştu.

Malatya ve ilçelerinin deprem fay hatları üzerinde olduğunu hatırlatan Baruş, " Deprem, Malatya'mızın, ilçelerimizin her zaman yaşayabileceği bir afet türü. Bundan korunmak için de oturduğumuz yapılarımızın, konutlarımızın sağlam olması gerek. 2013 yılında yaşanan heyelan dolayısıyla 44 evimiz var ve bunların yapımı kısa sürede tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilecek. Deprem nedeniyle yaptırdığımız 68 konut var. 20 konutumuzun yapımını da yeni başlanacak. Yer temini yapılamayan vatandaşlar için de il merkezinde konut önerimiz var. Deprem ve heyelandan zarar gören vatandaşlarımızın da dertlerine çare olmaya çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda Kurum müdürleri sırayla kürsüye gelerek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmalarının ardından Mahalle Muhtarları sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından ilçe kaymakamlığını ziyaret eden Vali Baruş, ilçenin genel durumu hakkında İlçe Kaymakamı Kemal Ülkü'den bilgiler aldı.

Tepebağ Mahallesinde yapımı devam eden afet konutlarını inceleyen Vali Aydın Baruş, konutların en kısa sürede bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmesi talimatlarını verdi.

Son olarak Yoncalı Barajını ziyaret eden Vali Baruş, barajın son durumunu yerinde inceleyip baraj ile ilgili ayrıntılı bilgileri DSİ 92. Şube Müdürü Arif Tüfekçi'den aldı. - MALATYA