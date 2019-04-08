Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş, Mazbatasını Aldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'den Arguvan Belediye Başkanlığını yeniden kazanan Mehmet Kızıldaş, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Belediye Meclis Üyeleri, Büyükşehir adayı Soner Gökçe ve CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile birlikte Malatya'da Adliye binasında bulunan İl Seçim Kurulu'na gelen Başkan Mehmet Kızıldaş, burada mazbatasını aldıktan sonra adliye çıkışında açıklama yaptı. Arguvan'a hizmet etmek için ikinci bir beş yıla başladıklarını belirten Kızıldaş, "Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin üzerine daha fazlasını koyarak daha çok çalışacağız. Arguvan'da tüm hizmetleri üst düzeye çıkartmak ve yaşam kalitesini daha yukarılara taşımak için elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Seçimlerde kendilerine gösterilen teveccühten dolayı da teşekkür eden Kızıldaş, "Arguvan kazanmıştır, Arguvan'ımızı hep birlikte yöneteceğiz, hep birlikte sosyal demokrat belediyeciliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm ilkeleri ve kuralları ile uygulayacağız. Bugüne kadar örnek olduğumuz belediyecilik anlayışını bundan sonrada sürdüreceğiz. Biz umuyoruz ki tüm Arguvanlı hemşehrilerimiz verdikleri oydan dolayı pişman olmayacaklar. Herkesin belediye başkanı olacağız" şeklinde konuştu. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'ın 5 yıl hizmet ettiğini anımsatarak "Bu seçim döneminde de çok yüksek bir performans ortaya koydu. Bu mazbatayı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz. Yeni bir kadroyla birlikte mazbatasını aldı. Arguvan adına burada çok güçlü bir kadrosu var. Arguvan'a büyük hizmetler gerçekleştirecekler, başarılar diliyoruz" dedi.

Arguvan'ın kendileri için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Kiraz, "Dolayısıyla Arguvanlılar hak edene hak ettiği değeri verdi. Mazbata denince aklımıza hemen İstanbul geliyor, darısı İstanbul'un başına. Seçilen arkadaşlarımızı kutluyor, bize güvenen, inanan hiç kimseyi mahcup etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kiraz, ayrıca Yeşilyurt Belediye Meclis üyelerinin de mazbatalarını aldıklarını dile getirerek "Yeşilyurt'taki her arkadaşımızda bize oy veren her vatandaşın, seçmenin hakkını sonuna kadar savunacaklarına inanıyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA