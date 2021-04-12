Arefe günü oruç tutulur mu? Ramazan'dan bir gün önce oruç tutulur mu? (2021 - Diyanet)

Ramazan yarın başlıyor. Ramazan ayını karşılamak için oruç tutmak isteyen vatandaşlar, Arefe günü oruç tutulur mu ve Ramazan'dan bir gün önce oruç tutulur mu sorusuna yanıt arıyor. İşte Diyanet oruç açıklaması ve Ramazan'dan bir gün önce oruç tutmak ile ilgili merak edilenler!

Ramazan ayının gelişinden bir gün önce oruç tutmak isteyen, ancak bunun doğru olup olmadığını merak eden vatandaşlar, soluğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde aldı. Diyanet oruç açıklaması ile bu soru işaretlerini giderdi. İşte, "Ramazan'dan bir gün önce oruç tutmak doğru mu? 12 Nisan'da oruç tutulacak mı?" sorularının cevabı...

RAMAZAN'DAN BİR GÜN ÖNCE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Muhammed (s.a.s) bu konu hakkında şöyle buyurmuştur: "Ramazan hilâlini gördüğünüzde oruca başlayın, Şevvâl hilâlini gördüğünüzde de bayram edin. Eğer hilâl size görünmezse, Şaban ayını otuz güne tamamlayın." (Buhârî; hadis no: 1909.) Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

RAMAZAN'DAN BİR GÜN ÖNCE ORUÇ TUTMAK DOĞRU MU?

Ramazan'dan bir gün önce oruç tutmak isteyen vatandaşlar, "Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu?" sorusuna cevap aradı. Şaban ayını oruçla geçiren ve Ramazan'ı da oruçla karşılamak isteyen pek çok Müslüman, bu kafa karışıklığını gidermek üzere araştırmaya koyuldu. Diyanet, Ramazan'dan bir önceki gün oruç tutmanın mekruh mu yoksa günah mı olduğuna açıklık getirdi.

RAMAZAN'DAN BİR GÜN ÖNCE ORUÇ TUTMAK GÜNAH MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan'ı karşılamak niyetiyle bu kutlu aya bir gün kala oruç tutmanın günah değil mekruh kabul edildiğini bildirdi. "Ramazan'dan bir gün önce oruç tutulur mu?" sorusuna "Şek günü" olduğu için tutulmaması gerektiğini vurguladı. Ancak Şaban ayı boyunca oruç tutan ve Ramazan'a karşılama niyeti olmaksızın oruç tutmaya niyet eden bir kişinin Şek günü orucunu tutmasında sakınca olmadığı aktarıldı.

ŞEK GÜNÜ ORUCU NE DEMEK? ŞEK GÜNÜ ORUÇ TUTMAK GÜNAH MI?

Şaban ayının son günü mü, Ramazan ayının ilk günü mü olduğu belirsiz olduğu için Şaban ayının otuzuncu gününe Şek günü adı verilir. Nafileden başka bir niyetle, örneğin Ramazan ayını karşılamak için oruç tutmak genel kanıya göre mekruh kabul edilmektedir. Şek gününde Söz konusu günde oruç tutmaya Hanifi alimleri mekruh, Şafî alimleri haram demiştir.

ŞEK GÜNÜ ORUCU HARAM MI, MEKRUH MU?

Ammâr b. Yâsir ise bu konuda şöyle demiştir: "Kim, insanların şüphe ettikleri günde (şek gününde) oruç tutarsa, hiç şüphe yok ki Ebu'l-Kâsım -sallallahu aleyhi ve sellem-'e karşı gelmiştir." (Tirmizî. Elbânî; 'Sahih-i Tirmizî'; hadis no: 553.) Ayrıca İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi âlimleri de konuyla ilgili şu görüşü beyan etmektedir: "Peygamber (s.a.s)'in sünneti, şek gününde oruç tutmanın haram olduğuna delâlet etmiştir." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâmî Komitesi Fetvâları; c: 10, s: 117.)

ŞEK GÜNÜ NE YAPILIR? RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ HANGİ DUALAR OKUNUR?

Ramazan'ın ilk günü 2021 yılında 13 Nisan'a denk geliyor. On bir ayın sultanını Ramazan'ın ilk günü ve Ramazan'dan bir gün önce okunacak dualar ile karşılamak, bu ayın daha huzurlu ve bereketli geçmesine fayda sağlayacaktır. Ramazan'ın ilk günü okunan Fetih Suresi, okuyan kişiyi tüm yıl boyunca koruyacak fazilete sahiptir. Bu nedenle Ramazan'dan bir gün önce ve Ramazan'ın ilk gününde bu sureyi okuyabilirsiniz. Fetih Suresi, ferahlığı, rızkın ve bereketin artmasında etkili olmaktadır. Bu iki gün boyunca Kur'an-ı Kerim okumak da Şehr-i Ramazan'ı hayırlı karşılama yollarından biridir.