Arefe günü oruç tutmanın faziletleri neler? Arefe günü yapılacak ibadetler: Arefe günü önemi
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Arefe günü oruç tutmanın faziletleri neler? Arefe günü yapılacak ibadetler: Arefe günü önemi

Arefe günü, insanlara bahşedilen en kıymetli vakitlerdendir. İbadet ve affedilme günbü olarak kabul edilen arefe günü, rahmet kapılarının açıldığı dört mübarek geceden biridir. Arefe günü faziletleri nedir? Arefe güü oruç tutulur mu?

Arefe günü oruç tutmanın faziletleri neler? Arefe günü yapılacak ibadetler: Arefe günü önemi
30.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 30.07.2020 10:44

Bayramdan önceki gün olarak bilinen arefe günü, Müminler günahdan uzak durmalı. Arefe günü tutulan oruç da bin günlük nafie oruca bedeldir. Tövbeelrin ve duaların sonuna kadar kabul edildiği bu muazzam günde, İhlas-ı şerif okumak hayırlıdır. İşte, arefe günü faziletleri, önemi bve yapılacak ibadetler...

AREFE GÜNÜ ÖNEMİ

Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu:

"Bugün, sizin dininizi kemale erdirdim ve size nimetimi tamamladım."

Bu âyet, hicri onuncu yılda, Veda Haccı'nda, arefe günü olan cuma günü ikindiden sonra, Peygamber Efendimiz (sav) Arafat'ta "Adba" adındaki devesinin üzerinde vakfede iken nazil olmuştu. Deve vahyin ağırlığına dayanamayarak yere çökmüştü. Hz. Ömer'e Yahudi'den hangi âyet olduğunu öğrenince şöyle dedi:

"Biz o günü ve o gün bu âyetin Hz. Peygambere (sav) nail olduğu yeri biliriz. Cuma günü arefede bulunuyordu." (Buhari, İman, 33, Meğazi, 77, Tefsir, Maide 2; Müslim, Tefsir 3) demiş ve o günün bayramımız olduğuna işaret ederek arefe gününün önemini belirtmiştir.

Arefe günü, Hazreti Âdem (as) ile Hazreti Havva'nın Arafat'ta buluştukları gündür. Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).

AREFE GÜNÜ YAPIALACAK İBADETLER

İslam dininde bayramlar önemli bir yer tutarken, bayramın hemen öncesinde idrak edilen arefe günü ise bo bol ibadet edilerek geçirilmesi gereken kutsal vakitlerdendir. Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi arefe günü gündüzleri oruç tutulmalı, sadaka verilmeli ve sıkça Allah (c.c.) zikredilmeli.

1. Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2. Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3. Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4. Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5. Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

AREFE DUASI

Arefe Günü Duası Türkçe

"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr."

Arefe Günü Duası Anlamı

"Allah'tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şerîki yoktur. Mülk O'nundur ve hamd de O'na mahsustur. Bütün hayırlar O'nun elindedir ve O her şeye kâdirdir."

Arefe günü ile ilgili bazı hadisler şöyledir;

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

Bir hadis-i şerifte:

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

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