Ardahan Davullu-zurnalı Sanat Günleri Açılışı

Davullu-zurnalı sanat günleri açılışı



ARDAHAN'DA bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Dursun Akçam Kültür ve Sanat Günleri' davullu-zurnalı açılışla başladı.



Öykücü, Romancı, Eğitimci Dursun Akçam'ın oğlu Dr. Alper Akçam'ın ev sahipliğini yaptığı etkinliğe katılanlar Dursun Akçam fidanlığında karşılandı. Burada davul- zurna eşliğinde halaylar çeken katılımcılar, günün yorgunluğunu doğada attı. Dursun Akçam Kültür Evi'nde başlayan etkinliğin bu yılki temasının 'sözlü kültürün yaşamımızdaki yeri' olduğunu belirten Dr. Alper Akçam, etkinliğin üç gün süreceğini söyledi.



Etkinliğe bilim insanı, sanatçı ve akademisyenlerin katılacağını ifade eden Dr. Akçam, "13 yıldır kültür ve sanatla birlikte yaşayacağız diyoruz. Dostluğa, dayanışmaya, paylaşmaya çağırıyoruz. Herkese söz hakkı, herkese kendisi olarak yaşama olanağı diyoruz. Ardahan, yalnız dünyanın en uzun diline ve tüm nektarları toplayabilme olanağına sahip Kafkas arısıyla, dünyanın en zengin kır çiçeği örtüsüyle, dünyanın en güzel ve en değerli Pinus Sylvestris ormanlarıyla, balıyla, kaşarıyla değil, çok sesli, çok renkli, barışçı ve hoşgörülü kültürüyle de ilgi odağı olacak; dostluğun, kardeşliğin, sanatla paylaşmanın ışığını hep yakacak. Anadolu'nun çatısındaki bu çağrıya uyun dostlar, kara kotanın derince yardığı kara topraklarda hotaklık yapanlar, tırpan çekenler, düğünlerde papağa at binenler, şimdi ülkenin ve dünyanın dört bir yanına dağılıp, hayatı, üretmeyi sürdürenler, emeklerini hayata katanlar, bu çağrıyı duyun" diye konuştu.



Konuşmacı olarak katılan yönetmen Reis Çelik ise söz ve kültürü deredeki taşa benzeterek "Söz ve kültür o derenin taşları kadar sonsuzluk demektir. Bir türlü yok edilemezler" dedi.