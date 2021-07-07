Ardahan'daki Ballı Bitkilerin Koordinatları Belirlenecek

Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Ardahan'daki ballı bitkilerin koordinatları belirlenerek dijital ortama aktarılması sağlanacak.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Ardahan'daki ballı bitkilerin koordinatları belirlenerek dijital ortama aktarılması sağlanacak. SERKA, bal üretiminde Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Ardahan'daki ballı bitki florasının tespit edilmesi için çalışma başlattı. SERKA'nın desteğiyle iki yılda tamamlanması amaçlanan araştırma Prof. Dr. Fevzi Özgökçe ile Prof. Dr. Murat Ünal tarafından yürütülecek. Yapılacak araştırmada ballı bitki çeşitleri, miktarı, ballı bitki florasının bulunduğu alanlar tespit edilerek dijital harita üzerine işaretlenecek. Araştırma aynı zamanda gezgin arıcı konaklama yerlerinin tespit edilmesini sağlayacak ve ballı bitki veriminin arttırılması ve Kafkas Arı Irkı gen kaynağının korunmasına yardımcı olacak. İki yıl sürecek araştırmada, şu çalışmaların yapılması hedefleniyor: "Her bir ballı bitkinin Latince, Türkçe ve Yerel adlarına, özelliklerine, polen ve nektar yoğunluğuna, hangi bölgelerde bulunduğuna, yayılış alanları ve yükselti kademelerine, çiçeklenme dönemine, içerdiği kimyasal maddelere, insan vücudunda gösterdiği etkilere, bal içerisinde gösterdiği etkilere ilişkin bilgiler kayıt altına alınacak. Saha çalışmaları neticesinde daha önce hakkında bilimsel bir analiz çalışması yapılmamış olan veya ilave analiz ihtiyacı olan ballı bitkilerin analizleri yapılacak. Toprak yapısına göre hangi bölgelerde ballı bitkilerin yaygınlaştırılmasının yapılabileceği tespit edilecek. Ballı bitki türlerinin yoğun bulunduğu yerlerin koordinatlarının dijital ortamda sunulması ve coğrafi bilgi sistemi programlarında haritalandırılması yapılacak. Ballı bitkilerin fotoğrafları çekilecek ve koordinatları kaydedilecek. Kırsal alanda ekonomik faaliyetlerinin teşvik edilmesine yönelik strateji ve eylemler tespit edilecek. Araştırma sonunda tespit edilen ballı bitkiler, SERKA desteğiyle Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Kafkas Arı Konağı'ndaki herbaryumda kullanılması sağlanacak. "

SERKA Tarım ve Kırsal Kalkınma Birimi ile Ardahan Yatırım Destek Ofisi işbirliğiyle sürdürülecek araştırmanın sözleşmesi imzalandı. Sözleşme sonrası saha çalışmalarına başlandı. Araştırmayı yapacak olan botanikçiler Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, Prof. Dr. Murat Ünal ile SERKA Ardahan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ahmet Mücahit Köksoy kentin çeşitli bölgelerinde saha ziyaretleri yaptı.

SERKA, Ardahan'da arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için yapılan bütün faaliyetlere destek vermiş ve Ajans desteğiyle Ardahan Çiçek Balı coğrafi işaret almıştı. Ajans aynı zamanda 2018 yılında da "Ardahan Arıcılık Sektörü Mevcut Durum Analizi ve Stratejik Eylem Planı" çalışması yaparak Ardahan'da arıcılık sektörünün yol haritasını oluşturmuştu. Ardahan'daki kurum ve kuruluşlar da bu eylem planı çerçevesinde çalışmalara başladı.

Kaynak: Habermetre