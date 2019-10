30.10.2019 01:17

Ardahan'da meşaleli cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi

ARDAHAN - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ardahan Belediyesi tarafından 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi.

Milli Egemenlik Parkı'nda ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle toplanan kalabalık, çarşı içinden Şehit Stadyumu'na ve oradan da tekrardan Milli Egemenlik Parkı'na kadar yürüdü. İzmir Marşı ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe katılan yaklaşık yüzlerce kişi, Türk bayrağı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini taşıdı. Yürüyüş için alanı dolduran katılımcılara Türk bayrağı ile meşale dağıtıldı.

Yürüyüşe katılanların en önünde Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Dmal Belediye Başkanı Ergin Önal, CHP Ardahan il Başkanı Yalçın Taştan, STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

Milli Egemenli Parkı'nda kalabalığa konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Mustafa Kemal Atatürk daha 38 yaşında ordudaki görevinden istifa ederek halkını kurtarmak için Erzurum'a yollara düştü. Yaşı daha 38 idi ve 38 yaşında bir asker, maaşının dışında hiçbir geliri olmayan bir komutan. İşte bu dar günde bizim dedelerimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün peşine düşerek 7 cihana hükmetmiş olan Osmanlı'yı devirmek üzere olan Emperyalist güçlere öyle bir ders verdi ki her kes bu topraklardan Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi gittiler. 'Birinci görevimiz Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyetimizi koruyup kollamak, onu sonsuza dek payidar kılmaktır. Yani bayrağı sürekli bu toprakların gönderinde tutmaz isek yarın burada çocuklarımızın yaşamasına izin vermezler. Bugün Irak'ta, Libya'da ve Suriye'de cirit atıyorlarsa bilin ki bu Sevr'ciler hala tetiktedir ve hala Türkiye'ye karşı beyinlerindeki plan yani Sevr planı için her an işbirliği içerisine girebilirler" dedi.

"Sağcılık ve solculuk tabii ki seçimlere kadar vardır" diyen Demir, "Ondan sonra asıl olan vatandır. Vatanınız olacak ki seccadeyi koyacak toprağınız olsun. Koca şairimizin dediği gibi 'Allah bu milleti bir daha istiklal marşını yazdırmak mecburiyetinde bırakmasın.' Bu din de bizim, bu vatan da bizim. Asıl görevimiz bu memlekette huzuru, barışı, sağlığı ve sınırları müdafaa etmektir. Bugün de bu çerçevede burada toplanıldı. Şairimizin dediği gibi Allah bir daha bu memlekete bir daha İstiklal marşı yazdırmak mecburiyetinde bırakmasın" şeklinde konuştu.

Başkan Faruk Demir'in konuşmasının ardından Cumhuriyeti kutlama programı kapsamında halaylar çekildi, yöresel sanatçıların müzik dinletisinin ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA