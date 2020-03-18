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Ardahan'da Hıfzısıhha Meclis Kurulu Toplantısı "Covid19" gündemiyle Vali Mustafa Masatlı...

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında "İl Umumi Hıfzısıhha Meclis Kurulu" toplantısı ve "Yurtdışından Gelenler İçin Karantina ve Ulaşım" toplantısı yapıldı.

18.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:14
Ardahan'da Hıfzısıhha Meclis Kurulu Toplantısı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında "İl Umumi Hıfzısıhha Meclis Kurulu" toplantısı ve "Yurtdışından Gelenler İçin Karantina ve Ulaşım" toplantısı yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen iki ayrı toplantıda; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (COVİD-19) ile ilgili alınan ve alınacak olan tedbirler ve önlemler görüşüldü.


Toplantıda; virüsten korunma yolları, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kurallar, sağlık teşkilatı olarak Koronavirüs ile ilgili alınan tedbir ve önlemlerle ilgili bilgilendirmelerde bulunularak, paydaş kurumlarca uygulanacak planlar ve tedbirler ele alındı.


Vali Mustafa Masatlı, Coranavirüs'ün ilimizde yayılmaması için her kurumun kendisine düşen sorumluluğu özveriyle yerine getirmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Biz bu süreci sıfır vaka ile atlatmak istiyoruz. Bu kapsamda her türlü tedbirimizi aldık. Sınır Kapılarımızdan ülkemize girenler için uygulanan 14 günlük karantina kapsamında gerek karantina bölgesinde ve gerekse olası vakaların hastanelere transferi noktasında özellikle araç ve gereçlerin dezenfekte edilmesi çok önemli. Halka hizmet veren, halkın temas ettiği, Camilerimiz, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız, Okullarımız, toplu taşıma araçları da dahil dezenfekte edilmeye başladı. Ayrıca Bakanlıklarımızdan gelen talimatlar doğrultusunda, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Bu konuyu önemsiyoruz ve kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığını koruma adına üzerine sorumluluk düşen başta Sağlık olmak üzere bütün kurumlarımız görevini en iyi şekilde yerine getirecek" dedi.


Vali Mustafa Masatlı başkanlığında yapılan toplantılara; Belediye Başkanı Faruk Demir, Vali Yardımcıları Salih Kalkan, Mehmet Kılıç, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, Türk Eczacılar Birliği Ardahan Temsilcisi Yunus Dündar, Kızılay İl Temsilcisi Ahmet Ballı ve ilgili kurum amirleri ile sağlık personeli katıldı. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

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