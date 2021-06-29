Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı
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Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Rıfat Vural - Haberler | Güncel

Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı Ardahan'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü.

Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı

ARDAHAN - Ardahan'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Uzun süre devam eden dolu sonrası araçlar yolda kaldı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi Haziran ayının son günlerinde adeta kışı yeniden yaşadı. Öğle saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğünde ki dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar yollarda kaldı.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde dolunun şiddeti araç içerisinden görüntülendi. Çıldır ilçesine bağlı Beyratun köyü yolunda kalan araçlar uzun süre dolunun bitmesini bekledi.

Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı
Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı
Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı
Ardahan beyaza büründü, araçlar yollarda mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Rıfat Vural

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