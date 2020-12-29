Ardahan Baro Başkanından sözleşmesi iptal edilen Özel İdare işçileriyle ilgili açıklama
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Ardahan Baro Başkanından sözleşmesi iptal edilen Özel İdare işçileriyle ilgili açıklama

29.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:34

Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız, İl Özel İdaresi bünyesinde çalıştırılan 57 işçinin bir süre önce iş sözleşmelerinin iptal edilmesine ilişkin, "İşçiler için açılan soruşturma iznine Danıştay'a yaptığımız itiraz olumlu sonuçlandı.

Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız, İl Özel İdaresi bünyesinde çalıştırılan 57 işçinin bir süre önce iş sözleşmelerinin iptal edilmesine ilişkin, "İşçiler için açılan soruşturma iznine Danıştay'a yaptığımız itiraz olumlu sonuçlandı. İşçilerin ilk işe alınmasında kanuna aykırı bir durum söz konusu değil." dedi.

Yıldız, avukatlık bürosunda gazetecilere yaptığı açıklamada, sürecin 2017 yılında söz konusu kişilerin işe alınmaları ve İl Özel İdaresi bünyesinde çalıştırılmalarıyla gündeme geldiği anımsattı.

Söz konusu işçilerin işe alınmalarına ilişkin soruşturma başlatıldığını ve işçilerin usulsüz olarak işe alındığı gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"İşçiler için açılan soruşturma iznine Danıştay'a yaptığımız itiraz olumlu sonuçlandı. İşçilerin ilk işe alınmasında kanuna aykırı bir durum söz konusu değil. Biz eski İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel yönünden söz konusu soruşturma izni kararına itiraz etmiştik. Danıştay, bu soruşturma iznine itiraz davasında verdiği nihai kararla da ortada kanuna aykırı bir işlemin olmadığını tespit etmiş oldu. Dolayısıyla işçiler, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ile 24. maddesinden faydalanabilecek pozisyonda olduklarından, daha önce soruşturma izni verilen kişiler hakkında verilen soruşturma izni kaldırılmış, bu da bir hukuki tespit olarak ortaya konulmuştur."

Yıldız, Danıştay kararının emsal alınmasını istedi.

Ardahan Baro Başkanından sözleşmesi iptal edilen Özel İdare işçileriyle ilgili açıklama
Ardahan Baro Başkanından sözleşmesi iptal edilen Özel İdare işçileriyle ilgili açıklama
Ardahan Baro Başkanından sözleşmesi iptal edilen Özel İdare işçileriyle ilgili açıklama
Ardahan Baro Başkanından sözleşmesi iptal edilen Özel İdare işçileriyle ilgili açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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