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Koronavirüs, Ardahan, Hasköy, Güncel

ARDAHAN 90 yaşındaki Telli ninenin işitme cihazı evine getirildi

90 yaşındaki Telli ninenin işitme cihazı evine getirildiArdahan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan işitme zorluğu çeken 90 yaşındaki Telli Demir'in işitme cihazı evine getirildi.

09.04.2020 08:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:39

90 yaşındaki Telli ninenin işitme cihazı evine getirildi

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan işitme zorluğu çeken 90 yaşındaki Telli Demir'in işitme cihazı evine getirildi. Cihaz sayesinde duymaya başlayan Demir, "Dünya varmış" dedi.

Ardahan merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Hasköy'de oturan 5 çocuk sahibi Telli Demir, işitmede güçlük çekince, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Tedavi sonrası doktorun rapor yazıp, cihaz kullanması gerektiğini söylediği Demir evine gitti. Ancak gelen kısıtlama ile birlikte evinden çıkamayan Telli nine, torunu Abdurrahman Demir'in vasıtasıyla Odyometrist Ahmet Şahin'e ulaştı. "Sen evde kal ben gelirim" diyen Şahin, işitme cihazını Telli Demir'in yaşadığı köydeki evine götürdü. Kulağına takılan cihaz sayesinde yeniden duymaya başlayan Demir, "Dünya varmış. Allah hepinizden razı olsun. Kim ne söylerse duymuyordum. Sokağa çıkmam da yasak olduğu için torunuma söyledim. O da sağolsun cihazı satan kişiyle görüşmüş. Kendisi cihazı köye kadar getirip, kulağıma taktı. Şimdi daha iyi duyuyorum" diye konuştu.

Telli ninenin yeniden duymasını sağlayan Ahmet Şahin ise, "Rapor olan ve Telli nine gibi dışarı çıkamayanlar bizi arasınlar, neresi olursa gideriz. Çünkü duyu kaybı çok kötü bir şey" dedi

ARDAHAN 90 yaşındaki Telli ninenin işitme cihazı evine getirildi

Kaynak: DHA

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ARDAHAN 90 yaşındaki Telli ninenin işitme cihazı evine getirildi
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