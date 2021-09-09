Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'in estetiksiz hali şoke etti!

Ekranların sevilen şefi Arda Türkmen (46) ile çektiği makyaj videoları ile tanınan fenomen güzel Melodi Elbirliler'in (31) aşkı tam gaz devam ediyor. Melodi Elbirliler'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...

Arda Türkmen, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Melodi Elbirliler'e evlilik teklifinde bulunmuştu.

Türkmen'in evlilik teklifine 'Evet' diyen influencer, "Çok mutluyum. Allah herkesin gönlüne göre versin" demişti.

Arda Türkmen ile evlenmeye hazırlanan 31 yaşındaki Melodi Elbirliler'in estetiksiz hali şoke etti.

Melodi Elbirliler'in eski halini görenler, "Bunun adı evrim" ve "İsmini yazmasaydınız tanıyamazdık" yorumlarında bulundu.

Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çiftinin önümüzdeki yaz evleneceği konuşuluyor.

ARDA TÜRKMEN KİMDİR?

Arda Türkmen, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden, 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden ve 2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yaptı.

1995 -2000 yılları arasında 350 den fazla üniversite tur organizasyonu, 100 den fazla sanatçılı konser organizasyonu yapan Arda Türkmen, 1998 - 2000 yılları arasında Uludağ'da işletmecilik yaptı.

2001 - 2003 yılları arasında birçok konser, produksiyon, ve organizasyon işlerinde yöneticilik yaptı. 2003 yılında catering şirketini kurdu.

2008 yılında Asmalımescit'te restoran açtı. 2010 yılında CNNTürk televizyonu için " Arda'nın mutfağı " isimli yemek programını yapmaya başladı. 2012 yılının başında Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı.

2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başladı. 2013 yılında Karaköy'de restoran açtı. Restaurant sayısını 3'e çıkardı. 5 arkadaşı ile kurduğu Velotürk ile, sosyal sorumluluk projeleri geliştirdi.

9 sezondur yaptığı Arda'nın mutfağı programı ekranlarında devam ediyor.

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Melodi Elbirliler, sosyal medyada 'Güzellik bloggeri' olarak tanınıyor. Instagram'da 543 bin takipçisi bulunan Elbirliler, makyaj videoları yayınlıyor.

Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Kaynak: Snob Magazin