Arda Kural'dan Yıllar Sonra Gelen Yıldız Asyalı İtirafı!

'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisiyle yıldızı parlayan Arda Kural,dizinin başrolünü paylaştığı Yıldız Asyalı hakkında konuştu.

2. Sayfa programına katılan Arda Kural, kötü günleri geride bırakmış ve geçtiğimiz gün yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olmuştu.

"YILDIZ İLE BENİ AYIRDILAR"

Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Kural, Yıldız Asyalı için, "Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. Konusu açıldığı zaman bile hemen kapatmaya çalışıyorum. Ayrılma anımızı bile net bir şekilde hatırlıyorum. Yıldız beni çok aradı ben açmadım. Yıldız ile yan yana gelmeye korkuyorum." ifadelerini kullandı.

"AŞKTAN ÖTE ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN"

İkilinin birbirlerini unutamamaları dikkat çekerken önceki yıllarda da Yıldız Asyalı, Kural hakkında "Omzumdaki bu dövmenin anlamı 'karanlık güneş' ilk aşk dövmesi… Evet, ilk büyük aşkım Arda Kural'dı. Seneler sonra onun rahatsızlığıyla alakalı çok acı çektim ve benim için çok değerlidir. Aşktan öte çok değerli bir insandır her zaman, bu yüzden dövmeyi yaptırdım. Bu dövmeyi Arda Kural'ın rahatsızlığı dönem de yaptırdım. O benim canım her zaman da öyle kalacaktır. Zor süreçlerden geçiyor ama atlatacaktır. Umarım çok çok daha iyi olur gönülden her zaman onun yanındayız" şeklinde 'aşk' açıklaması yapmıştı.

"NAMAZ KILMAYA BAŞLADIĞIMDA..."

Sözlerini sürdüren Kural, "İlk kırılma noktam galiba namaz kılmaya başladığım süre… 7 yıl namaz kıldım. O baskıyla ilk kırılma oldu. Bana 'sen dinci mi oldun' demeye başladılar. Sette 10 dakika namaz kılmak için süre istediğimde bana aşağılar gibi bakıyorlardı. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir güçteyim." ifadelerini kullandı.

"BENİ DIŞLADI"

'Emret Komutanım' dizisindeki rol arkadaşı Sarp Levendoğlu ile bir türlü yıldızının barışmadığını söyleyen Kural, "Beni dışlayıp üzerimde baskı kurmaya çalıştı" dedi.

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural kaç yaşında ve nereli;Arda Kural 12 Nisan 1982 Yalova doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Arda Kural, Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu.

2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı. İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.890 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.

ARDA KURAL'IN HASTALIĞI NE?

Arda Kural'ın hastalığı ne; Yaşadığı maddi problemler ve oynadığı Kubilay filminden alacağını tahsil edememesi sebebiyle 2012 yılında psikoz belirtileri göstermeye başladığı biliniyor. 28 Aralık 2012'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta boyunca tedavi gördü.