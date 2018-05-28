Arda-Aslıhan Turan Çiftinin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu
Aslıhan Turan ile dünya evine giren Başakşehirli futbolcu Arda Turan, erkek bebek babası oluyor.
Mart ayında aile arasında düzenlenen nikahla dünya evine giren Arda-Aslıhan Doğan çifti, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Çiftin geçtiğimiz hafta gittikleri rutin kontrolünde bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
ERKEK BEBEKLERİ OLACAK
Çift, geçen hafta gittikleri rutin kontrolde bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi. Aslıhan Turan ile Arda Turan, Kasım ayında doğacak oğullarının adına henüz karar vermezken, odasını ise şimdiden hazırladı.
TALİHSİZ KAZA
Aslıhan Turan geçtiğimiz haftalarda pilates yaparken talihsiz bir kaza yaşadı. Turan'ın kaşına pilates demirinin düşmesi sonucu hastanelik oldu ve kaşına 18 dikiş atıldı.
YORUMLAR (23)
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Yaw Trampın avradı Melani kayıpmış.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Agazzi Cirkin bi kisi daha dünyaya gelecek demek ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AÇ İNSAN TOPRAKLARIMIZ KAN İÇİNDE BU NECevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah razı olsun sizden, meraktan ölecektim!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne oldum değil ne olacam diyeceksin atalarımız negüzel söylemiş sen git dünyanın en iyi takımına gece kumara gündüz çapkınlığa git ordan kovul gel buraya 3 maç oynamadan hakem tehtit et rekor ceza al kimse havalanmasın kendini kafdağında görenler iyi baksın bu örneğe belki ders alırlar diyecek olacam ama almazlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır