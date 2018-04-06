Araştırma Şirketi Yöneticilerinden Başkan Yılmaz Vurgusu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'nin marka ve en başarılı belediye başkanları arasında gösterildi.

Bir televizyon kanalında yayımlanan Türkiye Gündemi programında en iddialı ve başarılı belediye başkanları tartışıldı. Sunuculuğunu Ahu Özyurt'un yaptığı Türkiye Gündemi programında yerel seçimler ve peşine takip edecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri başta olmak üzere birçok konu görüşüldü.

Türkiye'nin en önemli araştırma şirketi temsilcilerinin katıldığı programda "yerel seçimlerde kimler aday olur, kimler başarılı, uzun süre görevde olanlar değişecek mi ?" gibi konular görüşüldü.

Andy-Ar Araştırma Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar, yaptıkları araştırmaları kamuoyuyla paylaştı. Uzun süredir görevde olan belediye başkanlarının AK Parti bünyesinde siyasette nasıl değerlendirileceği yönünde görüşünü açıklayan Faruk Acar, Türkiye'de uzun süredir görevde olan ve başarı grafiğini katlayarak ilerleten istisnai sayılı belediye başkanları olduğunu söyledi. Özellikle Türkiye genelinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın bu konuda başı çektiğini ifade eden Acar, "Türkiye'de istisnai, bölgelerinde marka isimler var. Mesela 19 yıldır belediye başkanı olan Yusuf Ziya Yılmaz. Onun dışında da başka yok zaten. Çok başarılı değil, çok aşırı başarılı. Kendi bölgelerinde çok önde olan markalar. Bu isimler önemli ve kalitesini, hizmetlerini, farkını her zaman ortaya koymuştur" dedi

Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş da çok aşırı başarılı belediye başkanları arasında Yusuf Ziya Yılmaz'ın öne çıktığını dile getirdi. - SAMSUN