Araştırma: İkinci doz Covid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor
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Araştırma: İkinci doz Covid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor

Araştırma: İkinci doz Covid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'de yapılan modelleme araştırmasıyla ulaşılan sonuca göre, Pfizer/BioNTech ile Moderna aşılarının iki dozu arasındaki sürenin ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor.

ABD'de yapılan modelleme araştırmasıyla ulaşılan sonuca göre, Pfizer/BioNTech ile Moderna aşılarının iki dozu arasındaki sürenin ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor. Araştırma, koronavirüs aşı stoğu az olan ülkelere, ikinci dozun hemen yapılması yerine ilk dozun daha fazla kişiye yapılmasını tavsiye ediyor.

ABD'de modelleme tekniğiyle yapılan araştırma sonucunda, Biontech, Moderna ve AstraZeneca aşılarından herhangi birinin ikinci dozunun tavsiye edilen sürede uygulanması yerine geciktirilerek daha fazla kişiye bir doz Covid-19 aşısı uygulanmasının daha fazla hayat kurtardığı ortaya çıktı. Aşı üreticilerinin ikinci doz uygulama tarih aralığı tavsiyesi, ilk dozdan itibaren 3 veya 4 hafta olacak şekilde açıklandı. Ancak İngiltere, iki doz aşı arasındaki süreyi 12 haftaya çıkartarak, daha fazla aşı stoğu olana kadar daha fazla kişiye ilk doz aşı yaptı.

HER 100 BİNDE 47 İLA 26 HAYAT KURTARIYOR

İmmünolojik kanıtlar, mRNA koronavirüs aşılarının bir dozunun yaklaşık yüzde 80'e kadar yüksek koruma sağladığını gösterdi. ABD'nin Minesota eyaletindeki Rochester şehrinde bulunan Mayo Clinic'den bilim insanları modelleme araştırmasında, ikinci doz aşıyı geciktirerek daha fazla kişiye ilk doz uygulamanın hayat kurtaracağını ve 65 yaş altı kişilerde her 100 bin ilk doz almış kişi arasında 47 ila 26 kişinin virüse bağlı ölümünün önlenebileceğini vurguladı. Böylece dünya çapında ikinci dozu ertelemenin, hastalığı en hızlı şekilde kontrol altına alabileceği ve ortaya çıkan varyantların her ülkeyi etkilemesini önleyeceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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