Aras; "2,5 yılda Bodrum'un altyapı sorunlarını tarihe gömeceğiz"

Canlı yayın programına katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da özellikle altyapı ve çevre konusunda yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek tekrar seçilmeyeceğini bilse bile altyapı yatırımlarından bir adım geri atmayacağını vurguladı.

Canlı yayın programına katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da özellikle altyapı ve çevre konusunda yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek tekrar seçilmeyeceğini bilse bile altyapı yatırımlarından bir adım geri atmayacağını vurguladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gazeteci yazar Ece Vahapoğlu'nun Instagramda yaptığı canlı yayın programına konuk olarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Programda, Başkan Aras, samimi açıklamalarıyla beğeni topladı.

"Bir metrekarelik alanı bile imara açmadık"

Yapılaşma ile ilgili sorulan bir soruya da cevap veren Başkan Aras, "Şimdi bu yapılaşmanın bu kadar yoğun olmasının sebebi, zamanında yapılan imar planlarıdır. Lütfen bunu bir kenara yazalım. Biz belediye olarak bir metrekare yeri bile imara açmadık. Hatta bazı yerlerdeki emsalleri de düşürmeye çalışıyoruz. Hatta Yalıkavak planları durdu. Ruhsat kesmiyoruz. Bitez'e yeni plan yaptık. Oraya da ruhsat vermiyoruz. Askıda planlar. Tabi ki kazanılmış haklar var, onlar verilmek durumunda" dedi.

"Pandemi sürecinde ruhsat sayısı 5'e katlandı"

Başkan Aras, son 1,5 yılda imzaladığı ruhsat sayısının 700 olduğunu, ancak 2020'de 3 bin 500 adet ruhsat vermek durumunda kaldıklarına dikkat çekerek, ruhsat sayılarında yaşanan bu beş katlık artışı şöyle açıkladı "Şu anda hızlı yapılaşmanın sebebi bu. Neden? Çünkü Bodrum pandemiden dolayı çok cazip hale geldi. Zaten imarlı olan yerler gelip bizden ruhsatını istedi. Burada yol kanalizasyon var mı diye bakmıyor. Mevcut imar planlarında ne öngörüldü ise ona göre ruhsat vermek zorundayız. Bir fosseptik bile ruhsat vermek için yeterli ya da paket arıtma."

"2.5 yılda alt yapının yüzde 91'i tamamlanacak"

Bölgenin altyapısına yönelik yapılan çalışmalara da değinen Aras, 2,5 yıl sonra Bodrum'da yüzde 91 oranında altyapı çalışmalarını tamamlayacaklarının altını çizerek, yolların 2022-2023'te kesinlikle düzeleceğini kaydetti. "Evin içinde yaşarken bu tadilatları yapmak zorundayım" diyen Aras, altyapı çalışmalarının kış aylarında yapılması durumunda 10 yılı bulabileceğini, bu nedenle yaz aylarında da çalıştıklarını kaydetti.

"Gerekirse çıkıp çöpleri ben temizlerim"

Özellikle bayram dönemlerinde 1 milyonun üzerinde nüfusa hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Ahmet Aras, 2 bin 500 belediye personelinin bulunduğunu ve Kurban Bayramı'nda da tüm personelin sahada çalışacağını söyledi. Gerekirse kendisinin de sokaklara çıkarak personelle birlikte çöp toplayabileceğini belirten Aras, "Bodrum'a gelip bir kış geçiren insanlar tabi ki kalmak isteyecekler. Bu konuda bizler de yeni düzene göre tüm önlemleri alacağız, almak zorundayız. Bugün geldiği durum beni de memnun etmiyor ancak enseyi karartmamak zorundayız. Bizim gibi karar mekanizmasında olan, bir şeyler yapabilmek için bu görevlere gelen insanların yapacağı çok işler var. Hep birlikte Bodrum'a sahip çıkacağız. Biz planlarımızda koruyucu bir zihniyetle yaklaşıyoruz" diyerek Bodrum'un 3 bin 500 yıllık tarihini korumak zorunda olduklarını sözlerine ekledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı