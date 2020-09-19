Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle can kayıpları Kuveyt'te 581'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 404'e, Tunus'ta 138'e ve Ürdün'de 30'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle can kayıpları Kuveyt'te 581'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 404'e, Tunus'ta 138'e ve Ürdün'de 30'a yükseldi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 521 kişide virüs tespit edildiği ve 722 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 581'e, toplam vaka sayısının ise 99 bin 49'a çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 89 bin 498 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 809 kişide virüs tespit edildi.

Ülkede toplam can kaybı 404'e, vaka sayısı ise 84 bin 242'ye çıktı. Sağlığına kavuşan hasta sayısı 722 artarak 73 bin 512 oldu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 540 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada ölü sayısının 138'e, vakaların 9 bin 110'a çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 366'ye yükseldiği ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 hastası bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 196 kişide daha virüs tespit edildiğini ve 161 hastanın iyileştiğini duyurdu.

Böylece, ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 30'a ve vaka sayısı 4 bin 540'a yükselirken, 2 bin 672 kişi sağlığına kavuştu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 229 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 123 bin 146'ya, iyileşen hasta sayısının 120 bin 89'a çıktığı kaydedilen açıklamada, can kaybının 209 olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA