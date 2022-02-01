Arap koalisyonu son 24 saatte Husilere 17 hava saldırısı düzenledi - Haberler
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Arap koalisyonu son 24 saatte Husilere 17 hava saldırısı düzenledi

AA, Ali Semerci - Güncel
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Arap koalisyonu son 24 saatte Husilere 17 hava saldırısı düzenledi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in Marib ve Taiz illerinde son 24 saatte İran destekli Husilere 17 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in Marib ve Taiz illerinde son 24 saatte İran destekli Husilere 17 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri, Husilere yönelik hava operasyonlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Marib ve Taiz'de son 24 saatte Husi milislere ait 17 askeri aracın hedef alınarak imha edildiği aktarıldı.

Saldırılarda Husilerin kayıplar verdiği kaydedildi, ancak ölü sayısına ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Ali Semerci - Güncel

Suudi Arabistan, Hava Saldırısı, Koalisyon, Marib, Güncel, Haber

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