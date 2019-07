Arap dünyasının Tarkan'ı Tomy Omran beyin kanserinden hayatını kaybetti

Megastar Tarkan'a olan benzerliği ile şaşırtan Suudi şarkıcı Tomy Omran bir süredir mücadele ettiği beyin kanserine yenik düştü.

BEYİN KANSERİNE YENİK DÜŞTÜ

Arapların Tarkan'ı olarak ünlenen ve bir dönem Türk televizyonlarına da konuk olan Tomy Omran sevenlerini yasa boğdu. Ses sanatçısı Onur Akay, Tomy Omran'ın, beyin kanserinden hayatını kaybettiğini duyurdu.

"2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI"

Akay, genç yaşında hayata veda eden genç şarkıcı için "İstanbul'da yaptığı 'Angel in the Sky' adlı şarkısı ile Avrupa'nın en iyi 40 müzik listesinde de yer alan Suudi şarkıcı ve Arapların Tarkan'ı olarak tanınan Tomy Omran'ı, 36 yaşında beyin kanserinden kaybettik. Annesi Türk olan Tomy, 2014 yılında Türkiye'ye geldiğinde tesadüfen kendisi ile bir canlı yayına konuk olduk ve bana olan hayranlığını açıklamıştı. O gün benimle çekildiği fotoğrafı sosyal medya adresinden "With the great Turkish singer Onur Akay" yazarak paylaşınca ise, tüm Arap medyasında haber olmuştuk. Tomy, bir canlı yayına ise Tuba Büyüküstün'le katılmıştı. 2 ay yoğun bakımda kalan Tomy Omran Suudi Arabistan'da toprağa verilmiş. Mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

TOMY OMRAN KİMDİR?

Tomy Omran, 10 Mart 1983 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde dünyaya geldi. Babası Suudi annesi ise bir Türk olan şarkıcı Amerika'da büyüdükten sonra Fransa'da yaşamaya başladı. Daha sonra Suudi Arabistan'a yerleşen Tomy Omran, Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldu. Müzik kariyerine başlamak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Tomy Omran, Cezayirli şarkıcı Warda Al-Jazairia ile ilk albümünü çıkardı.

Verdiği cesur pozlarla Arap medyasında adından sıkça bahsettiren Omran, kısa süre sonra Arapların Tarkan'ı olarak ünlendi.

2014 yılında Türkiye'ye gelen Tomy Omran, Arap basınına Tuba Büyüküstün ve Onur Akay'ın hayranı olduğunu açıkladı. Türkiye'de Sinem Yıldız başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin televizyon programlarına da konuk olan Tomy Omran, İstanbul'da 'Angel in the Sky' adlı şarkısını yaptı ve piyasaya çıkararak Avrupa'nın en iyi 40 müzik listesinde de yer aldı. Mısır'da yaşayan şarkıcı, İstanbul'da da uzun süre yaşadı.