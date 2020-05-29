Arama motoru Google koronavirüs haritasına KKTC'yi de ekledi
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Arama motoru Google koronavirüs haritasına KKTC'yi de ekledi

Arama motoru Google, koronavirüs (Covid-19) salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi adıyla ekledi.

Arama motoru Google koronavirüs haritasına KKTC'yi de ekledi
29.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:09

Arama motoru Google, koronavirüs (Covid-19) salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi adıyla ekledi.

Arama motoru Google, koronavirüs (Covid-19) salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi adıyla ekledi. Ülkede son hasta ise 4 gün önce taburcu edildi. Son koronavirüs hastası Zekai Gece, geçtiğimiz günlerde KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Sağlık Bakanı Ali Pilli ve sağlık çalışanları alkışlar eşliğinde taburcu edilmişti. Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sağlık Örgütüne başvurarak Kovid-19 salgını hakkında yayınladıkları istatistiklere Kıbrıs Türk tarafındaki gelişmeleri de ilave etmelerini istedi.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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