Arama kurtarma gönüllüsü, İzmir'den Denizli'ye döndükten sonra kalp krizi geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arama kurtarma gönüllüsü, İzmir'den Denizli'ye döndükten sonra kalp krizi geçirdi

08.11.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.11.2020 11:36
Arama kurtarma gönüllüsü, İzmir'den Denizli'ye döndükten sonra kalp krizi geçirdi

İZMİR Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü Özkan Özdemir (46), Denizli'ye döndükten sonra kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.

İZMİR Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü Özkan Özdemir (46), Denizli'ye döndükten sonra kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Denizli Şubesi, İzmir'in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen, 114 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Bayraklı ilçesine gitti. Buradaki arama kurtarma çalışmalarında görev alan Özkan Özdemir ve ekip arkadaşları, çalışmaların tamamlanmasının ardından 4 Kasım günü Denizli'ye döndü.

Arama kurtarma gönüllüsü Özdemir, ailesiyle birlikte yaşadığı evde dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, aynı gün akşam saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Özdemir'in ölümü, yakınları ve sevenlerinde üzüntü yarattı. 

İHH İnsani Yardım Vakfı, Özdemir'in yaşamını yitirmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmir depremi sonrası Denizli'den bölgeye hareket ederek çalışmalara katılan Denizli İHH Arama Kurtarma ekibimizden Özkan Özdemir, İzmir'den döndükten sonra kalp krizinden vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve Denizli İHH'ya başsağlığı dileriz" denildi.


Arama kurtarma gönüllüsü, İzmir'den Denizli'ye döndükten sonra kalp krizi geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

İlgili Haberler

Arkadaşını ziyarete gittiği kütüphanede kalp krizi geçirdi
Arkadaşını ziyarete gittiği kütüphanede kalp krizi geçirdi
Denizli'den giden arama kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor
Denizli'den giden arama kurtarma ekipleri çalışmalara devam ediyor
Arama kurtarma gönüllüsü kardeşlerin 'vardiyası' enkaz altındakilere umut oldu
Arama kurtarma gönüllüsü kardeşlerin "vardiyası" enkaz altındakilere umut oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ziya Selçuk Mesut Yılmaz Mustafa Şentop Vladimir Putin Mustafa Varank
Magazin Emrah Demet Evgar Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Abdullah Avcı Josef De Souza Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kız Türk Twitter Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arama kurtarma gönüllüsü, İzmir'den Denizli'ye döndükten sonra kalp krizi geçirdi - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 12:14:47. #1.15#
title