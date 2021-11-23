Araklı TOKİ 3. Etap Konutları Ocak 2022'de Hak Sahiplerine Teslim Edilecek

TRABZON (Habermetre) - Araklı TOKİ 3. Etap Konutları Ocak 2022'de Hak Sahiplerine Teslim Edilecek2020 yılında Trabzon Araklı ilçesi Özgen mahallesinde yapımına başlanan 278 Konut ve 1 adet ticaret merkezi projesinin yapımı tamamlandı. Müjdeli haberi Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi verdi. Başkan Çebi konutların yapıldığı alanda şantiye şefi Suat Ahmetoğlu'ndan bilgi alarak; "TOKİ 3. Etap 278 konut ve 1 adet ticaret merkezi projemiz tamamlanmıştır. Çekilen kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlarımız Ocak 2022'de konutlarında oturmaya başlayacaklardır. Konut sahiplerine hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah 4. Etap için çalışmalarımız devam ediyor. Araklı'mıza kazandırılan vizyon projelere desteklerinden ötürü Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum'a şahsım ve İlçemiz adına teşekkür ederken, TOKİ Başkanımız Sn. Ömer Bulut'a, İller Bankası Genel Müdürümüz Sn. Yusuf Büyük'e, Trabzon Milletvekillerimizden Sn. Muhammet Balta, Sn. Adnan Günnar, Sn. Bahar Ayvazoğlu, Sn. Salih Cora'ya, Trabzon Valimiz Sn. İsmail Ustaoğlu'na, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Murat Zorluoğlu'na, AK Parti Trabzon İl Başkanımız Sn. Sezgin Mumcu'ya, Araklı Kaymakamımız Sn. Kürşad Karaca'ya, AK Parti İlçe Başkanımız Sn. Şaban Bıyık'a, TOKİ 3. Etap Projemizin Yüklenici Firma sahibi Sn. Selahattin ve Sn. Murat Kaldırım'a, şantiye şefimiz Sn. Suat Ahmetoğlu'na, Sn. Mustafa Demiray'a, Samet Aydeniz'e, meclis üyelerimize, Araklı bürokratlarımıza, TOKİ teşkilatımıza, belediye personelimize ve emeği geçenlere de ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. " ifadelerine yer verdi.

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18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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