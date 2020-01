Araklı'dan, deprem bölgesine yardım kampanyası

31.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:50

Araklı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nca, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıldı.

Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, yaptığı açıklamada, tarih boyunca Türk milletinin acı durumlarda kenetlenerek dünyada eşi benzeri olmayan örnekler sergilediğini belirtti.

İlçede başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemelerin AFAD Trabzon Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini aktaran Çetin, "Her gün bunları Elazığ ve Malatya'ya gönderiyoruz. Şu an Merkez Taksi durağımız yardım yapacak vatandaşların malzemelerini ücretsiz taşıyor. Bunlar dünyaya Türk'ün acıda, kederde, sevinçte bir arada olduğunu. Ülkemizin her durumda birlik, dirlik içerisinde olduğunu çok güzel şekilde gösteriyor." diye konuştu.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi de depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Türk milleti olarak, İslam dünyası olarak yaşanan acının hemen sarılması konusunda Türk toplumuyla beraber büyük yardımlaşma kampanyası başlatıldığını belirten Çebi, "Bizler de bu yaraların bir nebze sarılmasında Araklı Kaymakamlığı, Araklı Belediyesi, Araklı Şoförler Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, hayırsever iş adamlarımız ve vatandaşlarımızla beraber yardım kampanyası başlattık. Buraya yardım getiren tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Çebi, depolarda toplanan yardımların her akşam kayıt altına alınarak AFAD ekiplerine teslim ederek deprem bölgesine ulaştırdıklarını belirterek, "Allah bizlere böyle acılar yaşatmasın. Bundan sonraki yaşanacak depremlerde daha dikkatli binalar yapılması, daha dikkatli imarlar verilmesi konusunda kendimizi de sorgulamamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA