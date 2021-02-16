Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na nakli uluslararası tepkilere rağmen sürüyor
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Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na nakli uluslararası tepkilere rağmen sürüyor

16.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:07
Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na nakli uluslararası tepkilere rağmen sürüyor

Uluslararası tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na naklini sürdüren Bangladeş, son olarak 3 binden fazla Arakanlı Müslüman mülteciyi adaya gönderdi.

Uluslararası tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na naklini sürdüren Bangladeş, son olarak 3 binden fazla Arakanlı Müslüman mülteciyi adaya gönderdi.

Dhaka Tribune'in haberine göre, Bangladeşli yetkililer, Arakanlı Müslüman mültecilerin adaya nakli programının 4. aşamasında dün ve bugün sırasıyla 2010 ve 1009 Arakanlı Müslümanın, ana karaya 34 kilometre uzaklıktaki Bhasan Char Adası'na yollandığını açıkladı.

Bugünkü grubu taşıyan Bangladeş donanmasına ait 3 geminin liman kenti Patenga'dan hareket ettiği, dün gönderilen grubun Bhasan Char Adası'na ulaştığı belirtildi.

Programın Aralık 2020'de hayata geçirilen 1. ve 2. aşamalarında 3446, ocak ayındaki 3. aşamasında da 3200 Arakanlı Müslüman adaya gönderilmişti.

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan, 100 bin kişi kişiyi barındırma kapasitesine sahip olduğu söylenen Bhasan Char'a taşınmaya başlanması, insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarınca tepkiyle karşılanmıştı.

Bu plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.

Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan şiddetli muson yağışlarının yol açtığı afetler ve kazalar nedeniyle Bhasan Char'da yaşam oldukça zorlaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, "Arakanlı Müslümanların Bhasan Char Adası'na bağımsız bir BM değerlendirmesi olmadan yerleştirildiği" yönündeki haberlerden endişe duyduğunu bildirmişti.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina da tepkilere rağmen Arakanlı Müslümanların Ada'ya yerleştirilmesine devam edileceğini duyurmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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