Araçların Motor Kısmına Giren Kedi Tamirhanede Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, her defasında bir başka aracın motor kısmına giren kedi, en son saklandığı tamirhanede yakalandı.

Bodrum Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen bir taksinin altına kedi girdiği fark edildi. Aracı yol kenarına park eden sürücü Ahmet İribaş, motor bölümüne girdiği belirlenen kediyi çevredeki vatandaşların da desteği ile bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Vatandaşlardan biri cep telefonu ile kedi sesi dinletti. Gebe sanılan kedi, bir türlü çıkmayınca itfaiyeye bildirildi.

İtfaiye ekibine zor anlar yaşatan kediyi çıkarmak için aracın sağ ön lastiği ile alt korumalığının bir tarafı söküldü. Kedinin bulunduğu yere su da döküldü.

Uzun uğraşlar sonunda çıkarılan kedi, kaçarak itfaiye aracının altına girdi. Aracın motor bölümüne girmesi son anda önlenen kedi bu kez de kırmızı ışıkta bekleyen minibüsün altına girip motor bölümüne çıktı.

Minibüste de bulunduğu yerden bir türlü çıkarılamayan kedi için bir tamirci ile görüşülüp, araç tamirhaneye götürüldü.

Yağ değiştirmek için kullanılan kanala yanaştırılan minibüste, bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışılan kedi yine kaçıp bu kez de tamirhanede bir aracın lastik kısmından kaporta altına girdi.

"Götürdüler ve bu macera sona erdi"

Bir türlü yakalanamayan kedi bir süre sonra da ürküp kaçtığı tamirhanenin yazıhanesinde evrakları dağıttı.

Kedinin yakalanması için Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden yardım istendi. İş yeri sahibi Hüseyin Güler'in verdiği suyu içmeyen ve yiyeceklerini yemeyen kedi, daha sonra kaçıp iş yerindeki başka bir yere saklandı.

5 saatlik çalışma sonunda yakalanan kedi, görevlilerce geçici hayvan bakımevine götürüldü.

İş yeri sahibi Hüseyin Güler, "Kedi farklı araçlara girip çıkmış. Buraya da dolmuşla geldi. Çıkardık, ancak dükkandaki başka bir arabanın içine girdi. Oradan da çıkardık. Girdiği yazıhaneyi dağıttı. Hamile kedi korkmuş. Barınaktakiler gelip aldı. Götürdüler ve bu macera sona erdi." dedi.