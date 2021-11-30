Aracın altında kalan sevgilisini 80 metre sürükledi, 'Hissetmedim' dedi

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, birlikte yaşadığı Sahra Gizem Aksu'yu (46) çarptıktan sonra otomobilin altına alıp, 80 metre sürükleyerek, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Özcan Oğuz'un (34) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Oğuz'un, herhangi bir nesne ya da kişiyi aracın altına alıp, sürüklediğini hissetmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kaza, 16 Kasım günü saat 02.00 sıralarında, Fethiye-Antalya kara yolu kenarındaki tali yolda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında yürüyen Sahra Gizem Aksu'ya araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksu, sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza yerinde yapılan incelemede, Aksu'nun, otomobilin altında 80 metre sürüklendiği belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Aksu'ya otomobille çarpan kişinin, birlikte yaşadığı Özcan Oğuz olduğunu tespit etti. Oğuz ve beraberindeki Ferhat T., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan Oğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ferhat T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Oğuz'un polisteki ifadesine ise DHA ulaştı.

Telefon inceleme tutanağında Sahra Gizem Aksu'ya, 15 Kasım günü saat 16.36'da 'Ben akşam hainliği göstereceğim sana' mesajı attığını görülen Özcan Oğuz, "Aramızda zaman zaman karı kocanın arasında olacak ölçüde tartışma olurdu. Mesajda şaka kabilinde bir mesajdır, tehdit içermez. Kendisini doğrudan ölümle tehdit etmedim ancak yine şaka kabilinde birbirimizi çok sevdiğimiz için 2-3 ay öncesi, 'Birbirimiz öleceksek de birlikte ölelim' şeklinde sevgi dolu, şaka kabilinde sözler söyledik. Kesinlikle planlayarak, tasarlayarak ya da herhangi bir nedenle Sahra'yı öldürmedim ve ölümüne sebep olmadım" diye konuştu.