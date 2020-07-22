Arabalarla oynanan futbol oyunu Rocket League ücretsiz oluyor! Rocket League resmi sayfasından duyurdu
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Arabalarla oynanan futbol oyunu Rocket League ücretsiz oluyor! Rocket League resmi sayfasından duyurdu

Rocket League ücretsiz nasıl indirilir? Rocket League hangi platformlarda oynanır? Rocket League nereden indirilir? Rocket League nasıl oynanır? Rocket League sistem gereksinimleri neler?

Arabalarla oynanan futbol oyunu Rocket League ücretsiz oluyor! Rocket League resmi sayfasından duyurdu
22.07.2020 11:34 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:41

Rocket League resmi sayfasında yaptığı açıklama ile oyunun ücretsiz olacağını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 yıldır milyonlarca oyuncu ile buluştuk ve milyonlarca soccar maçı oynandı. Rocket League, özel ve şaşırtıcı topluluğumuz olmadan bugün olduğu yerde olmazdı. Bugün, bu topluluğu daha da büyütmek için hazırlandığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yazdan itibaren Rocket League ücretsiz oynayacak!"

ROCKET LEAGUE ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?

Resmi sitede Epic Games Store üzerinden oyunun ücretsiz olarak indirileceği belirtilmiştir. Steam üzerinden satın alan oyunculara güncelleme gelmeye devam edecek. Fakat ücretsiz alım sadece Epic Games'de olacak. Oyun kalıcı olarak ücretsiz olacaktır.

Arabalarla oynanan futbol oyunu Rocket League ücretsiz oluyor! Rocket League resmi sayfasından duyurdu

ROCKET LEAGUE HANGİ PLATFORMLARDA OYNANIR?

Hem konsol hem de bilgisayarda oynamak mümkündür.

PlayStation 4

Xbox One

PC

Nintendo Switch

ROCKET LEAGUE NEDİR?

Hem futbol maçı oyunu severler hem de araba yarışı oyunu severleri bir araya getiren oyun, oldukça eğlenceli ve kapışmalı geçiyor.

Arabalarla oynanan futbol oyunu Rocket League ücretsiz oluyor! Rocket League resmi sayfasından duyurdu

ROCKET LEAGUE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Windows için en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: 2.5 GHz Dual core

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 760, AMD Radeon R7 270X

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Windows için tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: 3.0+ GHz Quad core

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Arabalarla oynanan futbol oyunu Rocket League ücretsiz oluyor! Rocket League resmi sayfasından duyurdu

Mac OS X için en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: MacOS X 10.8.5,

İşlemci tipi: Intel Core i5 2.4 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Grafik kartı: OpenGL 4.1 – ATI Radeon HD 5670

Hard drive: 7 GB kullanılabilir alan

Mac OS X için tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: MacOS X 10.8.5

İşlemci tipi: Intel Core i7 2.4 GHz+

Bellek: 8 GB RAM,

Grafik kartı: OpenGL 4.1 – ATI Radeon HD 5670, NVIDIA GeForce GT 640M,

Hard drive: 7 GB kullanılabilir alan

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