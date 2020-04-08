Apple Sporculara Odaklanan AirPods X Üzerinde Çalışıyor!
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Apple, Teknoloji

Apple Sporculara Odaklanan AirPods X Üzerinde Çalışıyor!

Apple tarafında ortaya çıkan sızıntılara göre şirket, AirPods X olarak anılan bir kablosuz kulaklık geliştiriyor.

08.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:51
Apple Sporculara Odaklanan AirPods X Üzerinde Çalışıyor!

Apple tarafında ortaya çıkan sızıntılara göre şirket, AirPods X olarak anılan bir kablosuz kulaklık geliştiriyor.

Sporculara Odaklanıldı

Son zamanlarda AirPods Pro Lite olarak isimlendirilen bir model hakkında birkaç söylenti duymuştuk. Apple, görünüşe göre gerçekten de B517 kod numaralı yeni bir kablosuz kulaklık modeli üzerinde çalışıyor. Buna karşın raporlar, modelin uygun fiyatlı olmayacağını işaret ediyor.

Şirketin BeatsX benzeri bir model üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu, diğer AirPods modellerinin aksine tam kablosuz yapıya sahip değil. AirPods Pro'da olduğu gibi silikon uç tasarımı korunacak ve rüzgarda iyi bir yalıtım sunacak. Yani ağırlıklı olarak açık hava etkinlikleri ile ilgilenenlerin hedeflendiği söylenebilir.

Yeni söylentiler uygun bir fiyata sahip olmayacağı işaret edilen modelin AirPods Pro Lite olarak değil AirPods X olarak adlandırılacağını ortaya koyuyor.

Modelin iPhone 12 serisi ile birlikte satışa sunulacağı ve 159 dolar ile 249 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı bildiriliyor. İlerleyen dönemlerde bu konuyla ilgili daha fazla sızıntı ile karşılaşmayı bekliyoruz. Gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.

Kaynak: Tamindir

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