Apple (Product) Red Ürünleri Covid-19 ile Mücadeleye Destek Olacak
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Apple (Product) Red Ürünleri Covid-19 ile Mücadeleye Destek Olacak

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre (Product) Red ürünleri son ayların gündemi haline gelen Covid-19 ile mücadeleye destek olacak.

24.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:27
Apple (Product) Red Ürünleri Covid-19 ile Mücadeleye Destek Olacak

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre (Product) Red ürünleri son ayların gündemi haline gelen Covid-19 ile mücadeleye destek olacak. Peki Apple (Product) Red ürünleri bu mücadeleye nasıl katkı sağlayacak? İşte detaylar!

Apple (Product) Red Ürünleri Nelerdir?

Apple'ın kırmızı renkli ürünlerinin neredeyse tamamı, (Product) Red olarak isimlendirilen bir çatı altında toplanıyor ve normal şartlar altında bu ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmı HIV/ AIDS ile mücadele eden kurumlara aktarılıyor.

Apple aldığı kararla birlikte 30 Eylül 2020 tarihine kadar satın alınan tüm (Product) Red ürünlerinden elde edilen gelirin bir kısmını HIV/ AIDS yerine Covid-19 ile mücadeleye ayıracağını duyurdu. Söz konusu karar iPhone SE (2020) tanıtımı sırasında açıklandı.

"Apple, RED ile yaptığı iş birliği doğrultusunda, 30 Eylül tarihine kadar gerçekleşecek (Product) Red satışlarından elde edilen gelirin ilgili bölümünün yüzde 100'ünü The Global Fund tarafından oluşturulan Covid-19 Response'a aktaracak."

Kırmızı renkli olup (Product) Red çatısı altında yer alan bazı Apple ürünleri ise şu şekilde:

iPhone Modelleri

iPhone Deri Kılıflar

iPhone Silikon Kılıflar

Watch Kayışları

iPad Aksesuarları

iPod Touch

Beats Solo3 Wireless

Kaynak: Tamindir

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