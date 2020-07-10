Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro RAM kaç GB Olacak?
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Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro RAM kaç GB Olacak?

Apple iPhone 12 özellikleri ve fiyatına hatta

Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro RAM kaç GB Olacak?
10.07.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:47

Apple iPhone 12 özellikleri ve fiyatına hatta kutusuna ilişkin sızıntılar, tanıtım etkinliğine yaklaştıkça artmaya başladı. Apple, Eylül ayında OLED ekranlı üç iPhone modeli (5.4 inç iPhone 12, 6.1 inç iPhone 12 Pro, 6.7 inç iPhone 12 Pro Max) ile karşımıza çıkacak; en azından beklentiler bu yönde. iPhone 12 serisi içinde muhtemelen en fazla ilgiyi iPhone 12 Pro modeli görecek. Peki, iPhone 12 Pro'nun özellikleri ne olacak? iPhone 12 ve 12 Pro serisinin RAM miktarı sızdırıldı.

Eylül - Ekim ayında Apple'ın yeni telefonları ile tanışacağız. Üç veya dört farklı ekran boyutunda, hepsi OLED iPhone'larla karşılaşacağız. 2020 iPhone'lara (iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max) Apple'ın 5 nanometre üretim sürecinden geçen A14 Bionic çipi güç verecek.

iPhone 12 ve 12 Pro Kaç GB RAM ile Gelecek?

Söylentilere göre, seride en az iki modelde RAM yükseltmesi göreceğiz. iPhone 12 Pro serisi 6GB RAM, iPhone 12 serisi 4GB RAM ile gelebilir. Bu noktada iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'te 4GB RAM bulunduğunu belirtmek gerek çünkü Apple, hiçbir zaman (en azından şimdiye kadar) yeni tanıttığı iPhone'ların bellek ve pil kapasitesini paylaşmadı. Tanıtım etkinliğinden birkaç gün sonra gerçekleştirilen testlerle öğrendik. Ancak bu sefer lansmandan önce sızıntı gerçekleşti. Tabii ki lansmana daha en az iki ay var; bu bilgiler doğru çıkmayabilir de. Şu da var; iPhone 12 RAM miktarını paylaşan isim, bu yıl Magic Keyboard'lu yeni iPad Pro'nun tasarımından macOS Big Sur'e kadar çeşitli Apple duyurularını doğru bir şekildee tahmin etti.

Professional 6GB

General 4GB

— ????? (@L0vetodream) July 9, 2020

Kaynak: Tamindir

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