Apple, iOS 13'te Tüm Arayüze Karanlık Mod'u Getirmek İçin Beta Testlerine Başladı

İşletim sistemlerinin güncellendiğine sürekli şahit oluyoruz. Yazılım devleri işletim sistemlerini kullanıcılarının istekleri doğrultusunda güncelliyorlar, yeni özellikler getirip performanslarında iyileştirmeler yapıyorlar.

Silikon Vadisi devi Apple'ın mobil işletim sistemi iOS de çok yakın zamanda tam da bu şekilde bir yenilik yaşayacak. Hâlihazırda kullanılan iOS 12 işletim sistemi yerini iOS 13'e bırakacak. Apple ise iOS 13'ün tam anlamıyla mükemmel olması için elinden geleni ardına koymuyor.

Apple'ın uygulama mağazası App Store'daki uygulamaların beta sürümlerinin test edildiği Testflight programı kapsamında yeni beta sürümleri bugün itibariyle yayınlandı. Yeni Testflight betası ile beraber sıradan uygulamalara dahi karanlık mod özelliği geldi. Örneğin kullandığınız en basit beyaz temalı uygulama, Apple'ın sunduğu özel SDK'lar sayesinde geliştiriciye zahmet çıkarmadan karanlık yapılabiliyor.

Apple'ın beta programına dahil olup bütün yeniliklerden herkesten önce haberdar olmak için buraya tıklayın.

Sistem görünümü karanlık ise uygulamalar da karanlık (görünüş: koyu), sistem görünümü beyaz (görünüş: açık) ise uygulamalar da Apple'ın yeni mobil işletim sistemi sürümü iOS 13'te beyaz oluyor.