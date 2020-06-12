Apple'ın 2 Bin TL'lik Sihirli Klavyesi (Magic Keyboard) iPad Pro Özel Olmayabilir
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Apple'ın 2 Bin TL'lik Sihirli Klavyesi (Magic Keyboard) iPad Pro Özel Olmayabilir

Apple, bu yılın başlarında yeni iPad Pro'ları duyurduğunda yeni Magic Keyboard aksesuarını da duyurmuştu. Türkiye fiyatı 2.299 TL'den başlayan Magic Klavye, Apple'ın eski akıllı klavyelerinden farklı olarak iPad'i bir MacBook gibi hissettiren trackpad ile birlikte geliyor ve gerçekten klavye gibi hissettiren makas tipi mekanizmayı kullanıyor.

Apple'ın 2 Bin TL'lik Sihirli Klavyesi (Magic Keyboard) iPad Pro Özel Olmayabilir
12.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:55

Apple, bu yılın başlarında yeni iPad Pro'ları duyurduğunda yeni Magic Keyboard aksesuarını da duyurmuştu. Türkiye fiyatı 2.299 TL'den başlayan Magic Klavye, Apple'ın eski akıllı klavyelerinden farklı olarak iPad'i bir MacBook gibi hissettiren trackpad ile birlikte geliyor ve gerçekten klavye gibi hissettiren makas tipi mekanizmayı kullanıyor. Söylentilere göre, iPad Pro'lara özel yepyeni Magic Klavye eski iPad'lerde de kullanılabilecek.

Trackpad'li Sihirli Klavye

iPad, bilgisayar gibi kullanılabilir mi?, iPad, masaüstü bilgisayar yerine geçer mi? hala tartışılırken, Apple her sene iPad Pro modelini daha da geliştiriyor. Cupertinolu teknoloji devi ayrıca iPad'in bilgisayar gibi kullanılmasını sağlamak için yeni aksesuarlar da geliştiriyor. 2020 iPad Pro'larla birlikte tanıtılan yepyeni Magic Keyboard bunlardan biri. Trackpad ile birlikte gelen sihirli klavye, arkadan aydınlatmal tam boy tuşlar ve makas tipi mekanizma ile sessize ve hassas bir yazma deneyimi sunuyor. iPad'i sadece içerik tüketmek için değil, içerik üretmek için de kullananların ilgisini çeken Magic Keyboard'un tek kötü yanı; sadece iPad Pro'larla (2. Nesil 11 inç iPad Pro ve 4. Nesil 12.9 inç iPad Pro) kullanılabiliyor olması. Ancak, bu değişebilir.

in my dream Magic keyboard not only for the iPad Pro

— ????? (@L0vetodream) June 11, 2020

Türkiye Fiyatı 2299 TL'den Başlıyor!

Twitter'daki paylaşım, Magic Keyboard aksesuarının iPad Pro olmayan modellerde de kullanılabileceğini açıkça belirtiyor. Apple'ın Magic Klavyesi eski iPad'lerde ne zaman kullanılabilir olacak bilinmiyor. Benzer bir ürün olan Logitech Combo Touch, 7. Nesil iPad, 3. Nesil iPad Air ve 10.5 inç iPad Pro ile kullanılabiliyor ve fiyatı da daha uygun.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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