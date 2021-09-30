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Apex Legends Oyuna Küçük Çaplı Hikaye Görevleri Ekliyor!

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Apex Legends Oyuna Küçük Çaplı Hikaye Görevleri Ekliyor!

Apex Legends

Yeni Apex Legends karakter hikaye görevlerinin açılışını Old Ways, New Dawn ile Bloodhound yapacak.

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Yeni Apex Legends karakter hikaye görevlerinin açılışını Old Ways, New Dawn ile Bloodhound yapacak.

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Respawn Entertainment hikaye görevlerini meydan okumalar ve deneyimler üzerinden Apex dünyası ile harmanlayacak olan Apex Chronicles etkinliğini tanıttı. Apex Legends evrenine derinlik kazandırmayı amaçlayan bu etkinlik belli karakterlerle belli şartları karşılayan oyuncuların hikayeyi açabilmesine olanak tanıyor. Etkinlik çıkışıyla birlikte bizleri avcının inine, ilk hikayeyi keşfetmek üzere Bloodhound'un deneyimlerine götürecek.

Old Ways, New Dawn isimli bu Bloodhound hikaye görevi derecesiz battle royale modundaki World's Edge haritasında Bloodhound olarak oynayan bütün oyuncular için erişilebilir oluyor. Avınızın başlaması için oyuna girmeniz ve haritada dolaşıp bir beyaz kuzgun bularak görev başlangıcını tetiklemeniz yeterli. Şunları belirtmek gerekir ki bir Battle Pass gibi işleyen bu görev sistemindeki meydan okumalar yalnızca Bloodhound'a ve kendisinin evi olan World's Edge haritasına ait, bu sebeple görevi tamamlamak istiyorsanız bu iki şartı kesinlikle karşılamalısınız.

Tek bir oyunda birden fazla Bloodhound bu meydan okumaların peşine düşeceğinden zorla karşılaşmalarına ve birbirlerine zorluk çıkarmalarına sebep olmamak adına her oyuncunun kendine özel bir görev yolu olacak. Şans eseri denk gelmeniz ve öldürülmeniz ihtimaline karşı meydan okumaların bir kayıt noktası olacak ki bir sonraki oyunda kaldığınız yerden devam edebilesiniz.

Hikayenin farklı kısımlarını bitirerek Battle Pass Stars da kazanabileceğiniz Old Ways, New Dawn görevi ayrıca tüm etkinliği tamamlamanız durumunda Bloodhound temalı toplam 3 adet Apex paketi verecek. Hem karakter kozmetiklerini açabileceğiniz hem de hikayesini öğrenebileceğiniz bu etkinlik 29 Eylül 2021'den itibaren erişilebilir durumda.

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