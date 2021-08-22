Apartman yönetiminin götürülmesini istediği 'Köpük' yerinde kalacak

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde müzik öğretmeni Özay Kaya'nın (45), apartmanlarının önündeki kulübede yaşayan 'Köpük' adını verdikleri köpeğin, bina yönetimi tarafından hayvan barınağına gönderilmesi yönünde aldığı karara tepki gösterdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde müzik öğretmeni Özay Kaya'nın (45), apartmanlarının önündeki kulübede yaşayan 'Köpük' adını verdikleri köpeğin, bina yönetimi tarafından hayvan barınağına gönderilmesi yönünde aldığı karara tepki gösterdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kendilerine köpeğin alınması yönünde bir talep gelmediğini belirterek, Köpük'ün yerinde kalacağını söyledi.

Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Nakış Sokak'ta vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 yıl önce sokakta yaralı halde bulunan köpek tedavi ettirildi. 'Köpük' adı verilen köpek için kulübe yaptırıldı. Ancak Güventürk Apartmanı yönetimi, binanın önündeki kulübede yaşayan köpeğin alınması için belediyeye başvurdu. Binanın 16 numaralı dairesinde oturan ve köpeği eşi ile birlikte tedavi ettiren müzik öğretmeni Özay Kaya, hayvanın gönderilmesine tepki gösterdi.Apartman önünde, yönetime tepki gösterdiği anları, kızı Ayca Kaya, cep telefonu ile çekip, sosyal medya hesabında paylaştı. Özay Kaya görüntülerde, köpeğin sokağın ve herkesin olduğunu belirterek, "Herkesin baktığı köpeği, hiç kimseye zararı olmayan köpeği alınsın diye belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var. Kime zararı var bu köpeğin? Kime zararı var? Biraz insan olalım, insan. Yeter ya. Apartmanın içine giriyorsa kapıyı açık tutmayacaksın. Kim açık tutuyorsa duyarlı olacak, insan olacak, kapıyı açık tutmayacak. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara herkesi söylüyorum. Daire 16'dayım adım Özay Kaya, Yeter be" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki görüntüleri ilgi gören Özay Kaya, tepkisinin köpeği barınağa aldırmak için karar alan apartman yönetimine olduğunu söyledi. Dün yaşanan olayların ardından bugün eşi ve kızını da yanına alarak bir günlük tatil yapacağını söyleyen Kaya, konuşmak istemediğini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.KÖPÜK YERİNDE KALACAKÇorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, bahse konu köpekle ilgili olarak belediyeye herhangi bir şikayetin olmadığını söyledi. Belediyenin sosyal medya hesabından bu konuda gerekli açıklamayı yaptıklarını belirten Sarıkurt, "Mevzuatla ilgili olarak bir sıkıntı yok. Orada bahsedilen sokak hayvanımızla ilgili bir şikayet olmamış. Zaten hayvanların hangi şartlarda alınacağı mevzuatta belli. Dolayısıyla bize ulaşan bir şikayet söz konusu değildir. Tabi karşılıklı olarak birbirimizi hissetmeye, sokak hayvanlarımıza sahip çıkarken birbirimizle ilgili insaniyeti da dikkate almaya ihtiyacımız var. Beraber baktıkları sahip, çıktıkları sokak hayvanı ile ilgili onu uzaklaştırılmasıyla ilgili bir şikayetin olduğu noktasında, aynı şartlarda sokak hayvanlarının geçici bakım evlerine alınacağı ne kadar süre ile kalacağı, ne kadar süre ile ilgili bırakılacağı ile ilgili mevzuatta tariflenmiş. Biz azami şekilde mevzuat çerçevesinde hareket etmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz yakın zamanda mevzuat değişti. Mevzuat gereği belediye olarak yıllardan beri kaynak ayırıyoruz. Biz kurallara uyarak şehrimizde yaşayan canlara sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.'HAYVANLARLA BİRLİKTE YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ'

Çorlu Doğa ve Hayvanseverler Derneği Başkanı Ahmet Güneş, bu olayın sadece medyaya yansıyanı olduğunu çok farklı olaylar ile karşı karşıya kaldıklarını, artık sokak hayvanları ile birlikte yaşamanın öğrenilmemesi gerektiğini söyledi. Güneş, "Dernek olarak vatandaşımızın isyanını haklı bulduk. Sadece bir vatandaşımızın duygularını dışa vurmasıydı. Bunun gibi medyaya yansımayan her gün neredeyse yüzlerce olay oluyor. Ne yazık ki bir çoğunda sessiz kalınıyor veya gündeme gelmiyor. Biz bu gibi bir şeyin olmasından mutlu değiliz. Aslında üzülüyoruz. Üzülmemizdeki amaç şu; hayvanlar ile ilgili bir arada yaşamayı toplumsal olarak hala öğrenmiş değiliz. En basit örneğini vereyim. Burada çocuklar oynuyor köpeklerin burada beslenmesi uygun değildir. Köpekleri istemiyoruz, mama kabı su kaplarını koyduğumuz zaman tekmelenmesi ve köpeklere şiddet uygulanması bu gibi durumlar var en basit örneği bu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun