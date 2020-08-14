Bina sakini apartmanın girişine "Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah" yazısı astı Antalya'da hırsızlardan yaka silken apartman sakinlerinden biri 'Açık bırakın kapıyı, hırsız evinize girsin Amin', 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah Amin' şeklinde uyarı yazıları astı.

Antalya'da açık bırakılan giriş kapısı nedeniyle 6 kez hırsızlık olayının yaşanmasına sinirlenen bina sakini sitemini kapıya astığı, 'Açık bırakın kapıyı, hırsız evinize girsin Amin', 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah Amin' yazılarıyla gösterdi.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'ndeki bir binaya belirli aralıklarla giren hırsızlar, hem içerideki bisiklet ve depoya konulan malzemeleri, hem de apartmanlara girerek çeşitli eşyaları çaldı. Bina sakinlerinden Memduh Can Eyi ise giriş kapısının açık bırakılması nedeniyle hırsızların binaya girdiğini düşünerek, komşularına defalarca uyarıda bulundu. Uyarılarına rağmen kapının hala açık bırakıldığını gören Eyi, yazdığı 'Açık bırakın kapıyı, hırsız evinize girsin Amin', 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah Amin' yazıları kapıya asarak, tepkisini dile getirdi.

"HIRSIZLARDA DA, KOMŞULARI UYARMAKTAN DA BUNALDIM"

Binada son 8 ay içerisinde 6 kez hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen Memduh Can Eyi, "Bu hırsızlık olayları 2'şer ay aralıklarla oldu. Binamızı takip ettiklerini düşünüyorum. Çünkü binada yaşayan vatandaşlarımız daire anahtarlarını kullanmasını bilmiyor. Dairenin kapısını açık bırakıyorlar. Hırsızlar da bunun farkında. Son 2 aydır hırsızlar giriyor, soygunlar gerçekleşiyor. Apartmandaki eşyalarımız gitti, bisikletlerimiz gitti. Hırsızlardan bunaldım, apartmandaki komşulara söylemekten dilimde tüy bitti, onlardan da bunaldım. Son çare olarak bu yazıları yazdım" ifadelerini kullandı.

"HIRSIZLARIN SAĞI SOLU BELLİ OLMAZ"

Kapıya, 'Açık bırakın kapıyı, hırsız evinize girsin. Amin', 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah' yazılı imalı kağıtlar astığını vurgulayan Eyi, yazı yazasına rağmen binada oturanların hala kapıyı açık bıraktıklarını kaydetti. Hırsızların yüksek ihtimalle yine gireceğini belirten Eyi, şöyle devam etti: "Çünkü kapıyı hala açık bırakıyorlar. Artık maldan, mülkten geçtik. Canımızdan olmaktan korkuyoruz. Hırsızların sağ solu belli olmaz. Biz çalışan insanlarız, evimize geç geliyoruz. Eşlerimiz, çocuklarımız apartmanda kalıyor. Korkuyoruz. Biz apartmanda ki oturan vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını istiyoruz. Kapıyı kapatırlarsa, kilitlerlerse sorun çözülür. Emniyet de geliyor ama en büyük sorumsuzluğu bizim apartmanımızda oturanlar insanlarda buluyorum."

Kaynak: İHA