Apartman sakinleri daire kapılarını açık bırakılarak duydukları imamın eşliğinde ilk teravih namazını kıldı
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Apartman sakinleri daire kapılarını açık bırakılarak duydukları imamın eşliğinde ilk teravih namazını kıldı

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir apartmanda oturanlar ilk teravih namazını, daire kapılarını açık bırakarak sesini duydukları komşuları imamın eşliğinde kıldı.

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir apartmanda oturanlar ilk teravih namazını, daire kapılarını açık bırakarak sesini duydukları komşuları imamın eşliğinde kıldı.

Merkez Mahallesi Tuba Sitesi'ndeki 10 daireli apartmanın sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla camilerde teravih namazının kılınmayacak olması nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak birlikte namazlarını eda etmenin yolunu buldu.

Apartmanın birinci katında oturan İmam Basri İşbilir, yatsı vaktinin gelmesiyle dairesinden çıkarak merdiven boşluğunda ezan okudu. Ezanı duyan apartman sakinleri dairelerinin kapılarını açıp, İşbilir'in sesini duyabilecekleri noktaya seccadelerini serdi.

İşbilir de kendi dairesinin kapısını açık bırakarak yüksek sesle komşularına yatsı ve ilk teravih namazını kıldırdı.

İmam İşbilir, gazetecilere, daha önce evde cemaatle namaz kıldıklarını ancak birbirini görmeden komşularıyla ilk kez namaz kıldıklarını söyledi.

Ramazan boyunca namazları bu sistemle kılmayı planladıklarını anlatan İşbilir, sesini duyurabildiği herkesin cemeate katılabileceğini ifade etti.

Apartman sakinleri daire kapılarını açık bırakılarak duydukları imamın eşliğinde ilk teravih namazını kıldı
Apartman sakinleri daire kapılarını açık bırakılarak duydukları imamın eşliğinde ilk teravih namazını kıldı
Apartman sakinleri daire kapılarını açık bırakılarak duydukları imamın eşliğinde ilk teravih namazını kıldı
Apartman sakinleri daire kapılarını açık bırakılarak duydukları imamın eşliğinde ilk teravih namazını kıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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