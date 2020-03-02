AP eski Türkiye raportörü Kati Piri'den AB'ye sert eleştiri: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı

02.03.2020 19:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:39

Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye sığınmacı anlaşmasına uyma çağrısını eleştirdi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü Ankara'ya 2016 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasına uyulması gerektiğini belirtirken Kati Piri, "Türkiye hangi bölümüne uymalı ? 2016'da vizelerin kaldırılacağı belirtilmişti; 2018'e kadar 6 milyar euro taahhüt edilmişti ancak fonlarda gecikme yaşanıyor, yeni fon öngörülmüyor; yeni fasılların açılması söz konusu bile değil; öte yandan 3 yılda sadece 25 bin mülteci yeniden yerleştirildi." dedi. Euronews.com'da Görüntüle