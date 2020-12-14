AÖF sınav giriş ekranı | Açık Öğretim sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınav tarihleri!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi bölümlerinin vize sınavları çevrim içi ortamda yapılmaya başlandı. Pandemi dolayısıyla güz dönemi AÖF sınavlarının tümü internet üzerinden yapılacak. Peki Açık Öğretim Fakültesi ne zaman ve nereden yapılacak. AÖF sınav giriş ekranına yazımızdan ulaşabilirsiniz!

Anadolu Üniversitesi 2. üniversite eğitimi almak isteyenler için uzun yıllardır Açık Öğretim Fakültesi hizmeti vermektedir. Dersleri çevrim içi ama sınavları bir okul ortamında gerçekleştirilen AÖF bu sene pandemi dolayısıyla tamamen online ortamda yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları yapılmaya başlandı. İşletme ve İktisat Fakültesi'nde eğitim görenler sınavlarına girmek için AÖF sınav giriş ekranını sorguluyor ve AÖF sınav tarihlerini araştırıyorlar. İşte tüm AÖF sınavları bilgileri!

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF)Akademik Takvimi yayınlandı! Güz dönemi vize sınavlarına girecek kişiler de AÖF sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Akademik Takvim'e göre Güz Dönemi çevrim içi vize sınavları 2 oturum olarak yapılacak. Bu oturumlardan ilki 12, 13, 14 Aralık 2020 tarihlerinde, 2. oturumu ise 19, 20 ve 21 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI

Pandemi dolayısıyla 202 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz ara yılı sınavları çevrim içi ortamda yapılacak. 12, 13, 14 Aralık sınavlarının ardından 19, 20 ve 21 Aralık tarihli vize sınavlarına girmek isteyenlerin AÖF'ün sitesinden sınav sayfasına ulaşabilirler. Bunun için https://esinav.anadolu.edu.tr/ sitesini kullanmaları gerekir. İşte AÖF sınav giriş ekranı! Buradan kolayca ulaşabilirsiniz!

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!