AÖF online sınav duyurusu! AÖF sınavları online mı olacak?
AÖF, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Klasik Sınavlar Ara Sınav Duyurusu yayınladı. Duyuruda sınavın şekline ve zamanına ilişkin detay verildi. İşte, AÖF online sınav duyurusu?
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav kapsamında aşağıda belirtilen İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı klasik sınavları 23-25 KASIM 2021 tarihleri arasında yapılacağı açıklanırken sınav ortamı ve şekline ilişkin bilgi verildi. Peki, AÖF online sınav duyurusu? AOÖF sınavları onlinemı?
AÖF ONLİNE SINAV DUYURUSU!
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav kapsamında aşağıda belirtilen İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı klasik sınavları 23-25 KASIM 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Konu ile ilgili sorunlarınız için AÖF Staj ve Uygulama Koordinatörlüğünün iolpmerkez@anadolu.edu.tradresinden iletişime geçebilirsiniz. Sınav girişinizi https://mergen.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci T.C. kimlik bilginiz ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.
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