Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi

28.10.2020 08:38 | Son Güncelleme: 28.10.2020 08:42
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi

SAMSUN'da işletmeci Cengiz Toprak, 400 metrekarelik lokantasını adeta müzeye çevirdi.

SAMSUN'da işletmeci Cengiz Toprak, 400 metrekarelik lokantasını adeta müzeye çevirdi. 25 yıldır antika tutkusu için Türkiye'nin her yerine giden Toprak, bu hobisi için yaklaşık 5 milyon lira harcadı. 1 milyonun üzerinde parça biriktiren Toprak, kent müzesi oluşturmayı hayal ediyor. 

Samsun-Ankara karayolunda 12 yıldır hizmet veren menemenci Cengiz Toprak, lokantasını adeta müzeye çevirdi. Antika tutkusu için Türkiye'nin her yerine giden Toprak, bu hobisi için de yaklaşık 5 milyon lira para harcadı. Klasik otomobiller, gaz lambaları, sepetler, bakır taslar, tüfekler, mutfak araç gereçleri, televizyonlar ve daha nice antika eşyası bulunan Toprak, 25 yılda 1 milyonun üzerinde parça biriktirdi. Toprak, kent müzesi oluşturmayı hayal ediyor. 

'BUNLARIN HEPSİNDE BİR YAŞANMIŞLIK VAR'25 yıldır antika eşya biriktirdiğini ifade eden Cengiz Toprak, "Bu işe çok emek verdim, 25 yıldır da gözüm gibi bakıyorum. Özellikle bizden sonraki kuşak, buradaki birçok eşyayı bilmiyor. Amacım, burayı bir kent müzesi haline getirmek, bununla ilgili çalışmalarımız var. Bu hayalim gerçekleşirse buradaki eşyaları ömür boyu sergileyebileceğiz. Şu an koleksiyonumda 1 milyonun üzerinde parça var. Bütün malzemelerim de bilgisayar ortamında kayıt altında. Bu eşyaların içinden bir parçam alınsa hemen fark ediyorum. Bu eşyaları almayı çok seviyorum ama satmayı sevmiyorum. Birisi benden bir eşyamı istediği zaman veya satın almak istediği zaman sanki benim böbreğimi istiyorlar. Hiçbir eşyam satılık değil, artık bu tarz eşyaları bulmak da çok zorlaştı. Türkiye'nin her yerinden antika eşya aldım ve almaya da devam ediyorum. Bunların hepsinde bir yaşanmışlık var" diye konuştu.

'ORİJİNAL VE ÇALIŞAN BİR MÜZİK SANDIĞI İSTİYORUM'

Koleksiyonun en eski parçasının 1912 yılına ait bir kasa olduğunu belirten Toprak, "Bu eşya aslında bir müze değeri taşıyor. Daha eski ürünler de var, bunlar da daha çok bakır tepsiler. 25 yıldır biriktiriyorum ve koleksiyonda klasik arabalar da var. Bu zamana kadar yaklaşık 5 milyonluk bir harcama yaptım. Koleksiyona yeni eşyalar dahil etmeye devam ediyorum. Koleksiyonuma dahil etmek istediğim bir parça var. O da eski Amerikan filmlerinde gördüğümüz, orijinal ve çalışan bir müzik sandığı. Öyle bir şeyi bulup koleksiyonuma koymayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.


- N
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi
Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Akıncı Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Eddie Newton Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Hatay Yangın İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antika tutkunu lokantacı, 1 milyonun üzerinde eşya biriktirdi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 08:42:42. #1.15#
title