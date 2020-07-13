Antik tiyatro 1600 yıl sonra yeniden sanatla buluşacak
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Antik tiyatro 1600 yıl sonra yeniden sanatla buluşacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde olan Laodikya Antik Kenti'nde 2200 yıl önce inşa edilen Batı Tiyatrosu, restorasyon çalışmalarının bu yıl sonu tamamlanmasının ardından 1600 yıl sonra kültür ve sanat etkinliklerine yeniden ev sahipliği yapacak.

13.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:10

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde olan Laodikya Antik Kenti'nde 2200 yıl önce inşa edilen Batı Tiyatrosu, restorasyon çalışmalarının bu yıl sonu tamamlanmasının ardından 1600 yıl sonra kültür ve sanat etkinliklerine yeniden ev sahipliği yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkmaya devam ettiği belirtildi.

İncil'de adı geçen tarihteki ilk yedi kiliseden (Mahşerin Yedi Kilisesi) birini içinde barındıran antik kentte 2200 yıl önce yapılan ve M.S. 5. yüzyıldan sonra kullanılmayan Batı Tiyatrosu'nun restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirilen açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın, yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli Batı Tiyatrosu'nda sürdürülen çalışmaları yerinde incelediği, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten restorasyonla ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zolan, Denizli'nin kültür mirası açısından çok zengin bir şehir olduğunu vurgulayarak, kentin 19 antik kenti ve birçok güzelliği içinde barındırdığını, en önemlilerinden birinin de Laodikya olduğunu anlattı.

Laodikya kazılarında yerel anlamda Türkiye'ye örnek olacak bir başlangıç yaptıklarına dikkati çeken Zolan, şu ifadelere yer verdi:

"Belediyemizin desteği ve üniversitenin çalışmaları ile burada 12 ay boyunca kesintisiz kazı yapılıyor. Laodikya'da güzel ve örnek bir çalışma sergilendi. Bunun sonucunda da ortaya birçok güzellikler çıktı. Antik şehirde bulunan 2 tiyatrodan birinin ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyemiz ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu inşallah bu yıl sonuna kadar ayağa kalkacak. Denizli'nin hemen yanı başında 2200 yıllık antik tiyatromuz artık kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Batı Tiyatrosu'nda en kısa zamanda bir etkinlik yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın desteklediği konserler var. O konserlerden bir tanesinin de Laodikya'daki Batı Tiyatrosu'nda olmasını istiyoruz."

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçmiş değerlere sahip çıkarak geleceğe aktarmaya devam edeceğini vurgulayan Zolan, "Laodikya'da daha gün yüzüne çıkarılması gereken çok yer var. İnşallah aynı gayret ve çalışmayı sürdüreceğiz. UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan Laodikya, inşallah bu çalışmalarımızla daha da ön plana çıkacak ve asil listeye girecek." dedi.

"100 yılda yapılacak işleri 15-16 yıla sığdırdık"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Şimşek de, Ladoikya'da Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok güzel işler yaptıklarını işaret ederek, "Burada 100 yılda yapılacak işleri 15-16 yıla sığdırdık. Türkiye ve dünya tarihinde görülmemiş şekilde burada çok hummalı bir çalışma yapıyoruz. Tüm uluslararası kriterlerdeki restorasyon tekniklerini uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tiyatronun izleyicilerin oturduğu üst kısmındaki çalışmaların yüzde 70'inin tamamlandığını, yüzde 30'luk bölümünü de bir ay içerisinde tamamlayacaklarını, yıl sonuna kadar ise alt kısımdaki çalışmaların bitirileceğini belirten Şimşek, "2200 yıl önce yapılan antik tiyatro 1600 yıl sonra tekrar insanlarla, sanatla, kültürle buluşturulacak. Ben bunun için her şeyden önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a çok teşekkür ediyorum. Burada çok büyük özveriyle destek sağlandı." ifadelerini kullandı.

Antik tiyatro 1600 yıl sonra yeniden sanatla buluşacak

Kaynak: AA

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