Orijinal adı 'The Message' olan, İslamiyet'in doğuşunu konu alan 1976 yapımı efsane sinema filmi 'Çağrı' oyuncusu Anthony quinn müslüman oldu mu? Anthony Quinn kimdir? Anthony quinn filmleri nelerdir? Çağrı filmi! Anthony quinn ne zaman öldü?

ANTHONY QUİNN MÜSLÜMAN OLDU MU?

İslamiyet'in doğuşunu konu alan Çağrı filminin efsane başrol oyuncusu Anthony Quinn film çekiminden sonra müslüman olmadı ancak filmden sonra 'Ben Müslüman olmadım ama İslam dinine artık daha çok saygı duyuyorum' sözleri söylediği biliniyor.

ANTHONY QUİNN KİMDİR?

Anthony Quinn (21 Nisan 1915 - 3 Haziran 2001), iki kere Akademi Ödülü kazanmış Meksika asıllı Amerikalı oyuncu aynı zamanda ressam ve yazardır. En çok başrolde oynadığı Zorba the Greek ve oscar kazandığı Viva Zapata! filmleri ile tanınır. Ayrıca Quinn 1987 Altın Küre Ödüllerinde yaşam boyu başarı olarak bilinen Cecil B. DeMille Ödülü'nü kazanmıştır.

Annesi Meksikalı, babası İrlanda asıllıydı. ABD'de bir süre sahneye çıktıktan sonra Parole (1936) filminde rol alarak sinemaya adım attı. The Plainsman (1937), Blood and Sand (1941) gibi filmlerde uzun yıllar yardımcı roller oynadı ve daha çok kötü Yerli ya da Meksikalı tiplerini canlandırdı. Elia Kazan'ın 1952 tarihli Viva Zapata'sıyla en iyi yardımcı oyuncu Oscar'ını kazanınca başrollerde gözükmeye başladı. 1954'te İtalya'da Federico Fellini'nin La Strada'sındaki Zamoano yorumuyla en başarılı oyunlarından birini verdi. 1956'da Lust for Life'daki ressam Gauguin rolüyle ikinci kez en iyi yardımcı oyuncu Oscar'ını kazandı. Cecil B. deMille'in rahatsızlığı nedeniyle yarıda bıraktığı Buccaneer'le (1958) yönetmenliği denedi. Filmin ticari başarısızlığı üzerine bir daha film yönetmedi.

1960'larda oynadığı The Guns of Navarone (1961), Requiem for a Heavy-Eight (1962) ve Zorba (1965) gibi filmleri yeniden dikkatleri çekti. 1970'lerde televizyonda The Man and the City adlı dizinin başrolünde gözüktü. Çağrıfilminde (1976) Muhammed'in amcası Hamza bin Abdülmüttalib'i, Lion of the Desert; Çöl Aslanı (1981) filminde Ömer Muhtar'ı canlandırdı. Stradivari'de (1988) oğulları ve torunlarıyla birlikte oynadı. 1990'larda Herkül dizinde Zeus rolünü oynadı.

Üç kez evlenen Quinn'in, bu evliliklerden ve evlilik dışı ilişkilerinden, toplam 13 çocuğu vardır.

ABD'de Boston'da öldü ve cenazesi, ömrünün son yıllarında üyesi olduğu Foursquare Evangelical Christian Community tarafından İlk Vaftiz Kilisesi'nde (First Baptist Church) yapıldı ve Rhode Island'da Bristol yakınlarındaki aile mezarlığına gömüldü.

ANTHONY QUİNN NE ZAMAN ÖLDÜ?

ANTHONY QUİNN FİLMLERİ NELERDİR?

The Milky Way (1936)

Daughter of Shanghai (1937)

The Buccaneer (1938)

Dangerous to Know (1938)

Road to Singapore (1940)

The Ghost Breakers (1940)

City for Conquest (1940)

Blood and Sand (1941)

They Died with Their Boots On (1941)

Larceny, Inc. (1942)

Road to Morocco (1942)

The Black Swan (1942)

The Ox-Bow Incident (1943)

Buffalo Bill (1944)

Where Do We Go from Here? (1945)

Back to Bataan (1945)

Sinbad the Sailor (1947)

Viva Zapata! (1952)

The World in His Arms (1952)

Against All Flags (1952)

Ride, Vaquero! (1953)

The Long Wait (1954)

La Strada (1954)

Attila (1954)

Ulysses (1954)

Lust for Life (1956)

The Hunchback of Notre Dame (Notre Dame de Paris) (1956)

The River's Edge (1957)

Wild Is the Wind (1957)

The Black Orchid (1958)

The Buccaneer (1958) director only

Warlock (1959)

Last Train from Gun Hill (1959)

The Savage Innocents (1960)

Portrait in Black (1960)

The Guns of Navarone (1961)

Barabbas (1961)

Requiem for a Heavyweight (1962)

Lawrence of Arabia (1962)

The Visit (1964)

Behold a Pale Horse (1964)

Zorba the Greek (1964)

A High Wind in Jamaica (1965)

The 25th Hour (La Vingt-cinquième Heure) (1967)

The Happening (1967)

The Shoes of the Fisherman (1968)

The Magus (1968)

The Secret of Santa Vittoria (1969)

Walk in the Spring Rain (1970)

Across 110th Street (1972)

The Message (Çağrı) (1976)

The Greek Tycoon (1978)

Sanchez'in Çocukları (1978)

Lion of the Desert (1981)

Circle of Power (1983) sadece yardımcı yapımcı

Ghosts Can't Do It (1990)

Revenge (1990)

Only the Lonely (1991)

Jungle Fever (1991)

Mobsters (1991)

Last Action Hero (1993)

Hercules and the Amazon Women (1994) (TV)

Hercules and the Lost Kingdom (1994) (TV)

Hercules and the Circle of Fire (1994) (TV)

Hercules in the Underworld (1994) (TV)

Hercules in the Maze of the Minotaur (1994) (TV)

A Walk in the Clouds (1995)

Gotti (1996) (TV)

Seven Servants (1996)

Oriundi (1999)

Avenging Angelo (2002)