Antalyalı hayırsever Eyüpsultan'ın güvercinlerini unutmadı Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bir koli kendi mahsulü olan buğday ve bir mektup gönderen gönderen Antalyalı hayırsever Mehmet Ural, mektubunda "Size Burdur'daki kendi tarlamda yetişen buğdayları gönderiyorum.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bir koli kendi mahsulü olan buğday ve bir mektup gönderen gönderen Antalyalı hayırsever Mehmet Ural, mektubunda "Size Burdur'daki kendi tarlamda yetişen buğdayları gönderiyorum. Sizlerden ricam Eyüpsultan'daki güvercinlere bu buğdayları verirseniz çok sevinirim. Görevinizde başarılar dilerim. Allah'a emanet olun, saygı ve saygılarımla" dedi.

Mehmet Ural'ın bu isteği Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından anında yerine getirildi ve Eyüpsultan Meydanı'nda bulunan güvercinlere Ural'ın gönderdiği buğdaylar dağıtıldı. Korona virüs nedeniyle insanların sokağa çıkamayacağını düşündüğü için, elindeki buğdaydan göndermek istediğini dile getiren Mehmet Ural "Eyüpsultan'a daha önce birkaç kez geldim. Eyüpsultan'daki güvercinler aklıma geldi. İnsanlar sokağa çıkamadığı için şimdi o güvercinlere yem atan yoktur diye düşünüp, kendimce faydalı bir iş yapmak istedim" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA